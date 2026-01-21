Logo
Ovo se ne viđa često: Krava otelila petorke

21.01.2026

22:47

Крава отелила петорке
Foto: Youtube / Printscreen

Na jednoj farmi krava u Sjevernoj Irskoj dogodio se pravi raritet koji je iznenadio čak i iskusne stručnjake.

Krava, holštajn rase, na imanju Noela Mur, na svijet je donijela pet živih i zdravih teladi, dva muška teleta i tri ženska, piše agrarheute, a prenose Nezavisne.

Ono što je započelo kao nemirna noć pretvorilo se u događaj koji će se dugo pamtiti. Za farmu, veterinarku, ali i širu stručnu javnost, ovakav slučaj predstavlja pravi statistički presedan.

Krava se telila tek drugi put, a nakon teljenja svi su bili vitalni i u dobrom zdravstvenom stanju.

Vlasnik je sedmicama prije teljenja primijetio da krava neuobičajeno brzo dobiva na težini. Zbog predostrožnosti odvojio ju je od ostalih zasušenih krava i prilagodio joj hranu.

"Prije jutarnje mužnje jednostavno sam imao osjećaj da nešto nije u redu", ispričao je vlasnik, te je odmah pozvao veterinarku.

Nakon što se otelilo prvo tele, ubrzo je uslijedilo i drugo. Dodatnim pregledom veterinarka je utvrdila da slijedi još, ukupno pet.

"Nikada prije nisam vidjela ni žive trojke. A da ih je bilo pet, sve redom, živi i bez komplikacija, to je bilo nevjerojatno", izjavila je za veterinarka.

Otac petorki je bik belgijskog plavog goveda iz uzgojnog programa AI Services. Iako su višestruki porodi kod goveda poznata pojava, petorke su ekstremno rijetke.

