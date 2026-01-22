Snažna eksplozija kod Dervente, na terenu policija i vatrogasci

22.01.2026
09:59
Komentari:0
Snažna eksplozija desila se danas, 22. januara u Derventi na jednom imanju.
Kako piše "Derventacafe.com", sve se odigralo u Drijenu nakon ponoći, a nakon eksplozije jedan objekat je potpuno srušen, a izgorio je automobil, dok su velika oštećenja na još dva objekta, od kojih je jedan - kuća.
Ova portal navodi da su na teren izašli pripadnici Teritorijalne-vatrogasne jedinice Derventa, a službenici Policijske stanice Derventa trenutno obavljaju uviđaj nakon kojeg će biti više informacija.
Navode da se najvjerovatnije eksplozija desila u garaži na imanju R.M, a koja je srušena do temelja i u kojoj je izgorio automobil, dok su velika oštećenja i na pomoćnom objektu i obližnjoj kući, na kojoj su popucali prozori i crijepovi.
