Snažna eksplozija kod Dervente, na terenu policija i vatrogasci

22.01.2026

09:59

Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци
Foto: Derventa Cafe

Snažna eksplozija desila se danas, 22. januara u Derventi na jednom imanju.

Kako piše "Derventacafe.com", sve se odigralo u Drijenu nakon ponoći, a nakon eksplozije jedan objekat je potpuno srušen, a izgorio je automobil, dok su velika oštećenja na još dva objekta, od kojih je jedan - kuća.

Ova portal navodi da su na teren izašli pripadnici Teritorijalne-vatrogasne jedinice Derventa, a službenici Policijske stanice Derventa trenutno obavljaju uviđaj nakon kojeg će biti više informacija.

Navode da se najvjerovatnije eksplozija desila u garaži na imanju R.M, a koja je srušena do temelja i u kojoj je izgorio automobil, dok su velika oštećenja i na pomoćnom objektu i obližnjoj kući, na kojoj su popucali prozori i crijepovi.

