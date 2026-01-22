Piromani tokom noći zapalili šupu sa sijenom

Policija utvrđuje ko je tokom noći u mjestu Kusače, opština Sokolac, zapalio šupu sa sijenom, prilikom čega nije bilo povrijeđenih.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopštili su da pripadnici Policijske stanice Sokolac preduzimaju sve zakonom predviđene mjere i radnje na pronalasku izvršioca i rasvjetljavanju ovog krivičnog djela, okvalifikovanog kao izazivanje opšte opasnosti.

"Policijskoj stanici prijavljeno je da je u noći između 20. i 21. januara 2026. godine u mjestu Kusače, opština Sokolac, izbio požar na šupi u kojoj se nalazila složena određena količina suvog sijena", rečeno je iz policije.

Kako su dodali, uviđajem koji su uradili policajci, uz prisustvo sudskog vještaka za zaštitu od požara i eksplozija, utvrđeno je da je otvorenim plamenom zapaljeno sijeno, te je objekat potpuno izgorio.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.