Haos uoči meča Malme — Zvezda: Sukob Delija s domaćim navijačima

Izvor:

Telegraf

22.01.2026

09:13

Komentari:

0
Туча навијача уочи меча Малме — Црвена Звезда
Foto: Screenshot

Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće u četvrtak od 18.45 ekipi Malmea u Švedskoj, u 7. kolu ligaške faze Lige Evrope.

Eventualnom pobjedom u ovom susretu, crveno-bijeli bi obezbijedili plasman u nokaut fazu takmičenja i nastavak evropske sezone na proljeće.

Новак Ђоковић : Франческо Маестрели

Tenis

Đoković pokazao moć: Dominantno do trećeg kola

Zbog toga se u Malmeu očekuje i značajna podrška navijača Crvene zvezde, naročito imajući u vidu veliki broj Zvezdinih pristalica koji žive u dijaspori.

Uoči samog meča, tokom noći, u Malmeu je zabilježen incident na ulicama grada.

Prema navodima navijačke stranice "Hooligans.cz", došlo je do sukoba u kojem su učestvovale Delije, a kako saznaje "Telegraf", oni su se sukobili sa navijačima Malmea, a sve se završilo prilično brzo.

Domaće pristalice čekale su Delije na trgu u centru grada, a navijači crveno-bijelih su, kako to inače obično i rade noć uoči meča, krenule u šetnju u korteu, pa je došlo do sukoba.

dejan stanković

Fudbal

Stanković odabrao putnike za Malme

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se veći broj navijača Crvene zvezde na ulicama Malmea, a na jednom od video-zapisa zabilježen je i fizički napad na jednog mladića.

Njegov identitet za sada nije poznat, kao ni da li je u pitanju navijač Malmea ili pristalica neke od reprezentacija koje učestvuju na Evropskom prvenstvu u rukometu, čiji se mečevi ovih dana igraju upravo u Malmeu.

Treba napomenuti i da se u gradu nalazi veliki broj hrvatskih navijača, s obzirom na to da je reprezentacija Hrvatske iste večeri odigrala utakmicu protiv Švedske na Evropskom prvenstvu u rukometu.

