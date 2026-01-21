Konte: Nismo na nivou Lige šampiona

Fudbaleri Kopenhagena i Napolija odigrali u Danskoj bez pobjednika, 1:1. Kopenhagen je od 35. minuta igrao sa fudbalerom manje, pošto je isključen Tomas Dilejni.

"Boli mene i mora da boli moje igrače. Moramo da budemo ljuti na sebe. Moramo da budemo razočarani. Utakmica je bila u pravim uslovima za pobjedu i plasman u plej-of. Možemo da imamo hiljadu izgovora, ali oni ne vrijede, jer je utakmica išla tako dobro u tim okolnostima da smo morali da pobijedimo", rekao je Konte.

Napoli se trenutno nalazi na 23. mjestu na tabeli LŠ sa osam bodova.

"Četvrtu utakmicu zaredom pokazali smo da se mučimo. Imali smo potpunu kontrolu, sa 11 igrača protiv 10, tako da čak i ako vam nedostaje 10 igrača i osjećate umor, morate da pobijedite u ovakvim utakmicama. Jednostavno - morate. Postoji razočaranje, jer nismo uspjeli, pa je očigledno da naš nivo trenutno nije prikladan za ovo takmičenje. Imamo samo osam bodova u LŠ, svi moramo da prihvatimo krivicu. U ovakvoj situaciji morate da donesete rezultat kući", naglasio je Konte.

Fudbaleri Napolija će u posljednjem, osmom kolu LŠ na svom terenu dočekati Čelsi.