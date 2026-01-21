Logo
Koje islamske zemlje ulaze u Trampov "Odbor za mir"

21.01.2026

18:23

Komentari:

0
Које исламске земље улазе у Трампов "Одбор за мир"
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Saudijska Arabija, Turska, Egipat, Jordan, Indonezija, Pakistan, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati prihvatili su poziv da se pridruže Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trampa, saopštilo je saudijsko Ministarstvo spoljnih poslova.

U zajedničkom saopštenju se dodaje da će svaka zemlja potpisati dokumente o pristupanju u skladu sa svojim zakonskim procedurama.

Tramp je pozvao desetine svjetskih lidera da se pridruže njegovoj inicijativi usmjerenoj na rješavanje globalnih sukoba, iako diplomate kažu da bi taj potez mogao da našteti radu UN.

