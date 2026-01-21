Logo
Šta se dešava na Grenlandu? Ministar pozvao građane da naprave zalihe

Izvor:

SRNA

21.01.2026

17:45

Гренланд зима
Foto: Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka)

Grenlandski ministar ribarstva, lova, poljoprivrede i životne sredine Peter Borg pozvao je stanovnike da naprave zalihe koje će im potrajati najmanje pet dana.

"Danas predstavljamo plan za nepredviđene situacije. Pripremite se za krize, napravite zalihe za pet dana. Što više ljudi može da izdržava sebe i pomaže drugima, to će naše društvo biti jače", rekao je Borg na konferenciji za novinare.

On je poručio stanovnicima ostrva da nema opasnosti.

Borg je dodao da je sa Danskom potpisan sporazum o jačanju saradnje u radu službi za vanredne situacije.

Ministar pravde Akaluak Egede izjavio je da Vlada radi na tome da izbjegne vojne akcije na ostrvu.

On je optužio "spoljne sile" za pokušaj razbijanja jedinstva stanovništva i pozvao stanovništvo da se drži zajedno i očuva svoj identitet.

