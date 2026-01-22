Šta je kinesko hodanje koje zateže stomak?

Već je poznato da su kardio-vježbe broj jedan za mršavljenje cijelog tijela i stomaka, te da bukvalno sagorevaju masnoće, ali postoji i puno kineskih vežbi koje tope masti a da se gotovo ne pomjerate - takva je popularna kineska gimnastika koja se zove "topljenje masti", a koja se temelji na laganim pokretima koji dahu nevjerovatne rezultate.

Takvo je jedno kinesko hodanje, gd‌je čak ne morate ni da dižete noge sa poda, a tokom vježbe osjećate da se masnoća sagorijeva, da otoci nestaju, a varenje se poboljšava.

Tokom izvođenja vježbe puls se aktivno povećava, ulazite u zonu sagorijevanja masti i aktivno zatežete stomak sagorijevanjem visceralne masti, prenosi Sensa.

Vježba aktivno pomaže u poboljšanju varenja, jer podižemo ruke nagore.

Takođe, radite na držanju, što će zategnuti dekolte, vrat i oval lica.

Pritom, podizanje ruku nagore će takođe poboljšati oblik vaših ruku.

Veliki plus ove prakse je što, zbog aktivnog rada mišića, ubrzava kretanje limfe, uklanja višak vode i smanjuje otok, što takođe zateže figuru.

Da biste uradili vježbu:

Stanite pravo.

Ruke ispružite nagore.

Stopala treba da vam budu približno u širini ramena. I počnite da hodate: lijevo stopalo podižete na prst, podižući petu sa poda, ali ne podižemo stopalo potpuno

A zatim brzo spustite lijevu nogu potpuno i podignite desnu nogu.

I tako brzo hodate dok stojite u mestu, naizmenično podižući stopala na prste oko 1 minut.

Postepeno povećavajte vrijeme provedeno u vežbi na 15-20 minuta.

Vježba se izvodi prilično brzim tempom.

Neki naizmjenično koriste ovo hodanje sa redovnim hodanjem jer je teško držati ruke podignute 20 minuta.