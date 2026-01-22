Karan: Predsjednik Republike nije dekor, već politička kičma sistema

Za Republiku Srpsku je od presudnog značaja da na mjestu predsjednika Republike bude ličnost koja ima jasan, nedvosmislen i stabilan stav o svim ključnim političkim pitanjima, izjavio je za Srnu profesor ustavnog prava Siniša Karan.

"Srpski narod mora da zna za šta se zalaže onaj ko želi da bude predsjednik jer predsjednik Republike nije dekor, već politička kičma sistema, čovjek koji brani ustavni poredak, identitet i slobodu Srpske.

Zato zbunjuje i zabrinjava činjenica da predsjednik najveće opozicione stranke u Republici Srpskoj, Branko Blanuša, želi da dođe na mjesto predsjednika bez stava o bilo čemu osim o tome da je protiv aktuelne vlasti", ukazao je Karan.

On je pojasnio da biti "protiv" nije politika, to je parola i naglasio da Republika Srpska ne smije biti vođena parolama, nego principima.

"Ako se po medijskoj platformi mjeri politika koja stoji iza njega, onda je simptomatično da se Blanuša gotovo isključivo javnosti obraća kroz sarajevske medije i to one iste koji Republiku Srpsku nipodaštavaju i preziru do te mjere da o njoj govore kao o skraćenici, a ne kao o izrazu istorijske srpske državotvornosti na ovim prostorima", rekao je profesor Karan.

Od čovjeka koji želi da bude predsjednik Republike Srpske, dodao je, građani imaju pravo da čuju jasan odgovor na pitanja koja su sudbinska i koja se tiču identiteta i opstanka Srpske.

"Važno je da znamo šta je za Branka Blanušu Srebrenica jer upravo u sarajevskim medijima u kojima nastupa redovno gostuju i oni koji otvoreno traže da se Srebrenica izuzme iz Republike Srpske. Važno je da znamo da li Blanuša prihvata etikete tih krugova da je srpski narod genocidan i da li smije u Sarajevu jasno reći da u Srebrenici nije počinjen genocid", naglasio je Karan.

Takođe, dodao je on u izjavi za Srnu, važno je da znamo šta je za njega Ratko Mladić, šta je za njega osnivač SDS-a Radovan Karadžić, i da li mu je Radovan Karadžić čestitao na izboru za predsjednika stranke.

"To nisu pitanja prošlosti - to su pitanja političke istine. Jer ko nema stav o tome, neće imati stav ni o imovini, ni o šumama, ni o rijekama, ni o mineralnim bogatstvima, ni o pravu Republike Srpske da sama odlučuje o sebi", ukazao je Karan.

On je podsjetio da Republika Srpska nije nastala na temeljima koje su zidali ljudi koji nisu znali šta hoće, niti opstaje sa takvim ljudima.

"Republika Srpska je nastala i postoji zato što je vođena od ljudi koji znaju za šta se zalažu i koji su spremni da plate bilo koju ličnu cijenu da bi Srpska bila slobodna, stabilna i svoja.

Zato je važno da građani u narednom periodu jasno razlikuju državničku odgovornost od političkog lutanja. Republika Srpska nema pravo na predsjednika bez stava. A srpski narod nema luksuz da ga vode oni koji bi se radije dodvoravali Sarajevu nego služili Srpskoj", poručio je profesor ustavnog prava Siniša Karan.