Logo
Large banner

Karan: Predsjednik Republike nije dekor, već politička kičma sistema

Izvor:

SRNA

22.01.2026

12:26

Komentari:

10
Синиша Каран
Foto: ATV

Za Republiku Srpsku je od presudnog značaja da na mjestu predsjednika Republike bude ličnost koja ima jasan, nedvosmislen i stabilan stav o svim ključnim političkim pitanjima, izjavio je za Srnu profesor ustavnog prava Siniša Karan.

"Srpski narod mora da zna za šta se zalaže onaj ko želi da bude predsjednik jer predsjednik Republike nije dekor, već politička kičma sistema, čovjek koji brani ustavni poredak, identitet i slobodu Srpske.

Zato zbunjuje i zabrinjava činjenica da predsjednik najveće opozicione stranke u Republici Srpskoj, Branko Blanuša, želi da dođe na mjesto predsjednika bez stava o bilo čemu osim o tome da je protiv aktuelne vlasti", ukazao je Karan.

On je pojasnio da biti "protiv" nije politika, to je parola i naglasio da Republika Srpska ne smije biti vođena parolama, nego principima.

"Ako se po medijskoj platformi mjeri politika koja stoji iza njega, onda je simptomatično da se Blanuša gotovo isključivo javnosti obraća kroz sarajevske medije i to one iste koji Republiku Srpsku nipodaštavaju i preziru do te mjere da o njoj govore kao o skraćenici, a ne kao o izrazu istorijske srpske državotvornosti na ovim prostorima", rekao je profesor Karan.

Od čovjeka koji želi da bude predsjednik Republike Srpske, dodao je, građani imaju pravo da čuju jasan odgovor na pitanja koja su sudbinska i koja se tiču identiteta i opstanka Srpske.

ILI-TELEFON-28082025

Nauka i tehnologija

Tinejdžerima ukinute društvene mreže - njihove reakcije šokirale

"Važno je da znamo šta je za Branka Blanušu Srebrenica jer upravo u sarajevskim medijima u kojima nastupa redovno gostuju i oni koji otvoreno traže da se Srebrenica izuzme iz Republike Srpske. Važno je da znamo da li Blanuša prihvata etikete tih krugova da je srpski narod genocidan i da li smije u Sarajevu jasno reći da u Srebrenici nije počinjen genocid", naglasio je Karan.

Takođe, dodao je on u izjavi za Srnu, važno je da znamo šta je za njega Ratko Mladić, šta je za njega osnivač SDS-a Radovan Karadžić, i da li mu je Radovan Karadžić čestitao na izboru za predsjednika stranke.

"To nisu pitanja prošlosti - to su pitanja političke istine. Jer ko nema stav o tome, neće imati stav ni o imovini, ni o šumama, ni o rijekama, ni o mineralnim bogatstvima, ni o pravu Republike Srpske da sama odlučuje o sebi", ukazao je Karan.

On je podsjetio da Republika Srpska nije nastala na temeljima koje su zidali ljudi koji nisu znali šta hoće, niti opstaje sa takvim ljudima.

"Republika Srpska je nastala i postoji zato što je vođena od ljudi koji znaju za šta se zalažu i koji su spremni da plate bilo koju ličnu cijenu da bi Srpska bila slobodna, stabilna i svoja.

Zato je važno da građani u narednom periodu jasno razlikuju državničku odgovornost od političkog lutanja. Republika Srpska nema pravo na predsjednika bez stava. A srpski narod nema luksuz da ga vode oni koji bi se radije dodvoravali Sarajevu nego služili Srpskoj", poručio je profesor ustavnog prava Siniša Karan.

Podijeli:

Tagovi:

Siniša Karan

Predsjednik Republike Srpske

Komentari (10)
Large banner

Pročitajte više

Telefon

Nauka i tehnologija

Tinejdžerima ukinute društvene mreže - njihove reakcije šokirale

1 h

0
Доналд Трамп поптисивање оснивања Одбора за мир у Гази

Svijet

Tramp potpisao dokumente o osnivanju Odbora za mir u Gazi

1 h

0
Ђорђе Давид запријетио одласком из Звезда Гранда

Scena

Đorđe David zaprijetio odlaskom iz Zvezda Granda

2 h

0
Дјевојка пије чај

Zdravlje

Ojačajte imunitet prirodnim putem: Evo koje namirnice treba uvrstiti u ishranu

2 h

0

Više iz rubrike

Кузмић: Мљекарство у Српској значајно ојачало током протеклих година

Republika Srpska

Kuzmić: Mljekarstvo u Srpskoj značajno ojačalo tokom proteklih godina

2 h

1
Радан Остојић

Republika Srpska

Podrška Ostojiću iz Kneževa, Čelinca, Kotor Varoša i Teslića

2 h

0
Кошарац: Изетбеговић потврдио да Сарајево и Шмит рачунају на опозицију у Српској

Republika Srpska

Košarac: Izetbegović potvrdio da Sarajevo i Šmit računaju na opoziciju u Srpskoj

3 h

4
Вијеће народа Српске о вету Бошњака на измјене Закона о стварним правима

Republika Srpska

Vijeće naroda Srpske o vetu Bošnjaka na izmjene Zakona o stvarnim pravima

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

14

SAD pregovara o dobijanju punog pristupa Grenlandu

14

06

Treća željeznička nesreća u Španiji za 6 dana: Sudarili se voz i kran

14

00

Godišnje u Srpskoj više od 40 žena umre od raka grlića materice

13

59

"Niste sami, imate prijatelje": m:tel vratio autobusku liniju Glamoč-Banjaluka

13

55

Klub Bošnjaka bez saglasnosti: Nema veta na izbor nove Vlade Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner