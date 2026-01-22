Logo
Kuzmić: Mljekarstvo u Srpskoj značajno ojačalo tokom proteklih godina

Izvor:

ATV

22.01.2026

11:57

Komentari:

1
Кузмић: Мљекарство у Српској значајно ојачало током протеклих година
Foto: ATV

Nedopustivo je reći da je sektor mljekarstva pao na koljena, izjavila je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske Anđelka Kuzmić.

Ona je istakla da Republika Srpska raspolaže modernim farmama i savremenom mehanizacijom, te da mljekari redovno dobijaju podsticaje.

"Imamo moderne farme i mehanizaciju, a naši mljekari redovno dobijaju podsticaje. Dogovor koji smo postigli sa mljekarima u potpunosti se poštuje", naglasila je Kuzmićeva.

Сребро

Srbija

Lopovi ponovo u akciji: Cijela kolekcija antikvitetnog srebra ukradena iz muzeja

Poljoprivreda je jedan od najvažnijih sektora u Republici Srpskoj i, kako je poručila ministarka, resorno ministarstvo ostaje uz proizvođače.

"Uvijek ćemo tražiti načine da unaprijedimo podsticaje, davanja, kao i pojedine politike koje je neophodno mijenjati tokom ove godine", rekla je Kuzmićeva.

Ona je navela da oko 80 odsto problema u poljoprivredi nije direktno povezano sa poljoprivrednim proizvođačima, niti sa ministarstvom i Vladom Republike Srpske.

"Uvozi, zakoni i politike na nivou BiH kreirani su tako da najviše štete trpe naši poljoprivrednici. Inspektorat mora pojačati kontrole proizvoda koji se prodaju kao mliječni, a nisu mliječni. Određeni problemi postoje i u sektoru mesa, i mi ćemo stati uz naše proizvođače", poručila je ministarka.

Kuzmićeva je dodala da se sektor mljekarstva, kako u regionu tako i u svijetu, suočava sa određenim izazovima, ali je pohvalila domaće mljekare.

"Moram pohvaliti naše mljekare jer je mljekarstvo u Republici Srpskoj značajno ojačalo tokom proteklih godina“, zaključila je ona.


Komentari (1)
