Poskupljuje struje u Brčko distriktu

Cijena struje za domaćinstva biće veća za 7,06 odsto, dok se za kategoriju ostala potrošnja, na naponu 0,4 kilovolta, predviđa povećanje od 5,61 odsto.

Drapić je naveo da je odluku o tome donijela Regulatorna komisija za električnu energiju BiH, prema kojoj će prosječna prodajna cijena biti povećana za 6,80 odsto u odnosu na prosjek iz prošle godine.

Iz "Komunalnog" su naveli da je tarifni postupak pokrenut zbog rasta troškova nabavke električne energije od 11 odsto, nakon što je potpisan ugovor sa preduzećem "Elektroprivreda BiH".

- Vlada Brčko distrikta je za ublažavanje udara na džep krajnjih potrošača izdvojila 2,5 miliona KM sa uračunatim PDV-om. Inače, bez ovih subvencija, struja bi za njih bila skuplja za 11 odsto - rekao je Drapić.