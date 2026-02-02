Princeza priznala sramnu vezu sa Epstajnom

Premijer Norveške Jonas Gar Stere pridružio se talasu kritika na račun prestolonasljednice Mete-Marit nakon što su novoobjavljeni dokumenti američkog Ministarstva pravde otkrili da je godinama održavala bliske kontakte sa seksualnim predatorom Džefrijem Epstinom. I to pošto je ozloglašeni milijarder već bio osuđen za seksualne zločine nad djecom.

"Citiraću je - loše je procijenila. Slažem se s tim", izjavio je Stere novinarima u Oslu, odbacujući pokušaje da se afera svede na protokolarnu grešku. Premijer je dodao da bi Mete-Marit, kao i drugi ugledni Norvežani čija se imena pojavljuju u prepisci sa Epstinom, morali da "detaljnije objasne obim i prirodu tih kontakata".

Šta više, premijer je jasno stavio do znanja da se ovaj slučaj neće zatvoriti jednim saopštenjem.

"Informacije koje su se pojavile bacile su više svjetla nego sve što je ranije rečeno. Razumno je očekivati da se objasni čitav opseg kontakata", poručio je on.

Svijet Tramp: Najnoviji dokumenti o Epstajnu me oslobađaju optužbi

Novi dosijei, objavljeni u petak u Vašingtonu, sadrže stotine imejlova razmenjenih između norveške princeze i Epstina, iz perioda nakon njegove presude iz 2008. godine. Upravo taj vremenski okvir čini skandal posebno toksičnim: riječ nije o naivnom poznanstvu iz prošlosti, već o svjesnom održavanju veza sa čovekom čija je reputacija već bila trajno obilježena.

Mete-Marit je u subotu uputila javno izvinjenje preko kraljevske palate:

"Moram da preuzmem odgovornost što nisam temeljnije istražila njegovu prošlost i što nisam ranije shvatila kakav je on čovjek. Duboko žalim zbog toga. Loše sam procenila i sramotno je što sam uopšte imala bilo kakav kontakt sa Epstinom".

Udar na ugled monarhije

Afera dolazi u najgorem mogućem trenutku za norvešku kraljevsku kuću. Njen sin iz veze pre braka sa prestolonaslednikom Hokonom - Marijus Borg Hojbi, sutra izlazi pred sud zbog optužbi za silovanje i porodično nasilje, što je već ozbiljno poljuljalo poverenje javnosti.

Monarhija u Norveškoj tradicionalno uživa snažnu podršku, prema anketi "Norstata", rađenoj prije objavljivanja Epstinovih dokumenata, 70 odsto građana je naklonjeno kruni, ali serija skandala otvara pitanje koliko dugo će taj konsenzus trajati. Istraživači javnog mnjenja kažu da pravi potres tek predstoji.

BiH Ovo je Sana Alajmović iz Epstajnovih fajlova: O ženi iz BiH se godinama piše

Kralj Harald (88), najstariji živi evropski monarh, posljednjih godina je zbog zdravstvenih problema značajno smanjio javne aktivnosti, dok je njegova kćerka, princeza Marta Luiza napustila zvanične dužnosti nakon braka sa američkim samoproglašenim šamanom Durekom Veretom. Njihovo učešće u Netfliksovom rijaliti dokumentarcu izazvalo je podsmijeh i optužbe da se kraljevska titula pretvara u marketinški brend.

Za norvešku javnost ovo više nije pitanje protokola, već kredibiliteta institucije koja je decenijama gradila imidž skromne i "narodne" monarhije. A za Mete-Marit, nekada simbola modernizacije krune, afera sa Epstinom mogla bi da postane lična presuda teža od svake sudske.

(rt balkan)