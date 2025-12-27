Hoće li preživjeti zakon o imovini BiH?

Prvo su predlagači imali namjeru da se o Prijedlogu Zakona o državnoj imovini raspravlja po hitnom postupku, ali s obzirom da to nije usvojeno, Zakon se našao u redovnoj proceduri.

I to je bilo bezuspješno, s obzirom na to da poslanici nisu prihvatili negativno mišljenje Ustavnopravne komisije, koja ima obavezu da dostavi novo mišljenje, o kojem će se poslanici izjašnjavati na jednoj od narednih sjednica i od toga zavisi da li je Zakon preživjeti ili ne.

„Ukoliko sada komisija ponovo donese negativnu odluku, ovaj Zakon se povlači iz procedure. U eventualnom slučaju, da ustavnopravna komisija da pozitivno mišljenje i da mišljenje da Zakon ima ustavni osnov, onda će ići ponovo u parlamentarnu proceduru“, kaže Milan Petković, prvi zamjenik predsjedavajućeg Ustavnopravne komisije PD PS BiH.

Ako Zakon preživi, o njemu će se izjašnjavati poslanici Predstavničkog doma. Predlagači ovog zakonskog rješenja su poslanici Jasmin Emrić, Šemsudin Mehmedović, Aida Baručija i Elvisa Hodžić. Od svoje inicijative, kažu, neće odustati, jer u odredbama zakona ne vide ništa sporno.

„Želimo da se to pitanje uredi bez obzira što se traži mogućnost da se eskivira, da to nije u skladu sa ustavom, ali neka pogledaju prve članove ustava, vidjeće da BiH ima ustavnopravni kontinuitet i da imovina pripada državi“, rekao je Šemsudin Mehmedović, poslanik Kluba SDA u PD PS BiH.

Imovina pripada entitetima i to pitanje riješeno je Dejtonskim mirovnim sporazumom, podsjećaju još jednom u SNSD-u. Predloženi zakon, i ako se nađe na dnevnom redu, neće dobiti njihovu podršku, a smatraju i da ovim pojedini poslanici pokušavaju da pridobiju političke poene.

„Pitanje koje nije riješeno u zadnjih 30 godina, pokušavaju da rješavaju na mala vrata, da provuku kroz Parlament. Siguran sam da neće dobiti podršku nijednog poslanika, a vjerujem da ni opozicija ne bi imala hrabrosti da pristane na takav Zakon“, rekao je Miroslav Vujičić, poslanik Kluba SNSD-a u PD PS BiH.

Isto mišljenje dijele i u opoziciji. SDS-ov Mladen Bosić je među onim članovima Ustavnopravne komisije koji su ocijenili da Prijedlog zakona o državnoj imovini nema ustavni osnov.

„Dejtonski ustav možete promijeniti ako imate dvije trećine ruku. Nema nikakvog dogovora oko Zakona o imovini i ja mislim da nema šanse da taj Zakon prođe“, kaže Mladen Bosić, poslanik Kluba SDS-a u PD PS BiH.

U Prijedlogu zakona, između ostalog, navodi se da je sva imovina koja se nalazi na području Republike Srpske i Federacije Bih u vlasništvu BiH, te da entiteti i drugi nivoi vlasti mogu koristiti imovinu u svrhu vršenja svojih nadležnosti, ali u skladu sa onim što piše u ovom Zakonu, koji teško da će ugledati svjetlo dana, jer iz Srpske za tako nešto podrške nema.