Sijarto: Ometaćemo sve nove pokušaje da se uvedu sankcije Moskvi

Mađarska će ometati usvajanje bilo kakvih prijedloga za uvođenje novih sankcija Rusiji, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

On je novinarima u Moskvi rekao da se Mađarska odupire velikom pritisku, čiji je cilj da se ometa njena saradnja sa Rusijom.

Sijarto je naglasio da je Mađarska podržala tu saradnju, koju će i dalje razvijati i podržavati.

"Uspjeli smo da se odupremo svim sankcijama koje su bile protiv mađarskih interesa i ekonomske saradnje. Ukoliko bude sličnih prijedloga da se uvedu takve sankcije, mi ćemo to da spriječimo", naveo je Sijarto