Sijarto: Ometaćemo sve nove pokušaje da se uvedu sankcije Moskvi

Izvor:
SRNA
09.12.2025
12:01
Komentari:0
Mađarska će ometati usvajanje bilo kakvih prijedloga za uvođenje novih sankcija Rusiji, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.
On je novinarima u Moskvi rekao da se Mađarska odupire velikom pritisku, čiji je cilj da se ometa njena saradnja sa Rusijom.
Sijarto je naglasio da je Mađarska podržala tu saradnju, koju će i dalje razvijati i podržavati.
Svijet
Japan odbio zahtjev EU da se pridruži Ursulinom planu krađe ruske imovine
"Uspjeli smo da se odupremo svim sankcijama koje su bile protiv mađarskih interesa i ekonomske saradnje. Ukoliko bude sličnih prijedloga da se uvedu takve sankcije, mi ćemo to da spriječimo", naveo je Sijarto
Svijet
1 h0
Ekonomija
2 h0
Region
2 h0
Hronika
2 h0
Najnovije
Najčitanije
13
47
13
47
13
44
13
38
13
37
Trenutno na programu