Logo
Large banner

Sijarto: Ometaćemo sve nove pokušaje da se uvedu sankcije Moskvi

Izvor:

SRNA

09.12.2025

12:01

Komentari:

0
Сијарто: Ометаћемо све нове покушаје да се уведу санкције Москви
Foto: ATV

Mađarska će ometati usvajanje bilo kakvih prijedloga za uvođenje novih sankcija Rusiji, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

On je novinarima u Moskvi rekao da se Mađarska odupire velikom pritisku, čiji je cilj da se ometa njena saradnja sa Rusijom.

Sijarto je naglasio da je Mađarska podržala tu saradnju, koju će i dalje razvijati i podržavati.

Јапан

Svijet

Japan odbio zahtjev EU da se pridruži Ursulinom planu krađe ruske imovine

"Uspjeli smo da se odupremo svim sankcijama koje su bile protiv mađarskih interesa i ekonomske saradnje. Ukoliko bude sličnih prijedloga da se uvedu takve sankcije, mi ćemo to da spriječimo", naveo je Sijarto

Podijeli:

Tag:

Peter Sijarto

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јапан одбио захтјев ЕУ да се придружи Урсулином плану крађе руске имовине

Svijet

Japan odbio zahtjev EU da se pridruži Ursulinom planu krađe ruske imovine

1 h

0
Милан Недељковић преузима дужност предсједника Управе BMW-a

Ekonomija

Milan Nedeljković preuzima dužnost predsjednika Uprave BMW-a

2 h

0
Након смрти беба у болници у Црној Гори, медицинска сестра добила отказ

Region

Nakon smrti beba u bolnici u Crnoj Gori, medicinska sestra dobila otkaz

2 h

0
Нереално: Прњаворчанин изазвао удес па надувао више од 5 промила

Hronika

Nerealno: Prnjavorčanin izazvao udes pa naduvao više od 5 promila

2 h

0

Više iz rubrike

Јапан одбио захтјев ЕУ да се придружи Урсулином плану крађе руске имовине

Svijet

Japan odbio zahtjev EU da se pridruži Ursulinom planu krađe ruske imovine

1 h

0
Доналд Трамп Предсједник САД

Svijet

Tramp: Kazna EU za Iks je gnusna

2 h

0
Песков: Изјаве Мерца да Путин планира напад на Европу - потпуна глупост

Svijet

Peskov: Izjave Merca da Putin planira napad na Evropu - potpuna glupost

2 h

0
Војни авион

Svijet

Avion se srušio kod jezera, dijelovi rasuti po vodi

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

47

Vlasnik lokala pretukao gosta

13

47

Minić: Za Srpsku izbori završeni, CiK stvara stanje nesigurnosti

13

44

Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasila se direktorica

13

38

Sutra sunčano, po kotlinama i uz rijeke maglovito i hladnije

13

37

Putin odlikovao učesnike SVO: Ruski narod ujedinjuje ponos na svoju Otadžbinu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner