Oglasila se policija o teškoj nezgodi kod Teslića

Policijska uprava Doboj saopštila je da se na magistralnom putu, na području grada Teslića, dana 05.02.2026. godine, oko 19:35 časova, dogodila teška saobraćajna nezgoda slijetanjem vozila sa kolovoza.

Kako je ATV ranije pisao, u nesreći su povrijeđeni samohrani otac i tri njegove maloljetne kćerke, a nesreća se dogodila u Buletiću Gornjem kod Teslića.

"U nesreći je učestvovao putnički automobil marke ‘Folksvagen’, kojim je upravljalo lice inicijala D.M. iz Teslića. U vozilu su se nalazila i tri maloljetna lica, takođe sa područja Teslića", navodi se u saopštenju.

Kako je navedeno, lice inicijala D.M. i dva maloljetna lica zadobili su tjelesne povrede, dok je jedno maloljetno lice zadobilo teške tjelesne povrede i upućeno je na liječenje u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banjoj Luci.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Teslić, a istim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.