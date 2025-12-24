Autom se zakucao u Milivoja na biciklu, nije mu bilo spasa

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6.45 sati u Ulici Sveto polje u Bogatiću poginuo je biciklista Milivoj M. (70).

Nesreća se dogodila kada je automobil kojim je upravljao B.U. (63) sustigao biciklistu koji se kretao u istom smeru uz desnu ivicu kolovoza i oborio ga na zemlju, saznaje Informer.

Ekipa hitne pomoći transportovala je povrijeđenog biciklistu u Dom zdravlja u Bogatiću, gdje je nesrećni čovjek preminuo poslije neuspješne reanimacije.

Kako takođe saznajemo, vozač automobila je alkotestiran i nije imao alkohola u krvi.

Uviđaj su obavili pripadnici policije iz Bogatića koji utvrđuju uzrok nesreće, prenosi Informer.