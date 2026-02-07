Logo
Minić: Mnogo je razloga za optimizam

Izvor:

ATV

07.02.2026

20:45

Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da je mnogo razloga za optimizam nakon posjete delegacije Srpske Sjedinjenim Državama.

"Mnogo je razloga za optimizam", napisao je Minić na "Iksu" nakon susreta u Šamcu sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, koji ga je informisao o posjeti Sjedinjenim Državama.

Dodik je izjavio po povratku iz Vašingtona da je posjeta Sjedinjenim Državama bila veoma uspješna, da nije bila protokolarna već suštinska o čemu svjedoče brojni sastanci, javni i tajni.

"U Vašington smo došli kao delegacija Republike Srpske, a ne BiH. Time smo pokazali da je Srpska pobijedila pritiske stranaca i bošnjačkog Sarajeva", rekao je Dodik i dodao da je propao plan rušenja Republike Srpske, da nema izolacije i da se sa Srpskom razgovara.

Republika Srpska

Dodik sa Minićem: Ono što sam mu ispričao o posjeti Americi, nisu lovačke priče

Delegacija Republike Srpske koju su činili Dodik, vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović vratila se danas iz višednevne posjete Vašingtonu, gdje je prisustvovala Molitvenom doručku i imala sastanke sa brojnim američkim zvaničnicima.

Savo Minić

Milorad Dodik

