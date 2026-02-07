Logo
Додик са Минићем: Оно што сам му испричао о посјети Америци, нису ловачке приче

АТВ

07.02.2026

19:23

Додик са Минићем: Оно што сам му испричао о посјети Америци, нису ловачке приче
Фото: X / MiloradDodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се вечерас у Шамцу са премијером Републике Српске Савом Минићем којег је упознао о својој посјети Сједињеним Државама.

"Срео сам се са Минићем у његовом Шамцу. Он је данас у ловачким причама. Оно што сам ја њему испричао о посјети Америци, нису ловачке приче", навео је Додик на "Икс".

Делегација Републике Српске на челу са Додиком, вршиоцем дужности предсједника Републике Српске Аном Тришић Бабић и српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић вратила се данас из вишедневне посјете Вашингтону, гдје је присуствовала Молитвеном доручку и састала се са бројним америчким званичницима.

Милорад Додик

Саво Минић

