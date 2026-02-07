Веома близак Трампу: Ко је генерал Мајкл Флин са којим се састао Додик?

Извор:
Била је част угостити Милорада Додика заједно са члановима Конгреса и пословним лидерима и имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Републике Српска, рекао је пензионисани генерал Мајкл Флин.
"Додик је нагласио своју посвећеност ближим везама са Сједињеним Америчким Државама и изразио оптимизам за будућност под новим вођством", подсјетио не Флин у објави на Иксу.
Истакао је да су јаки односи, национални суверенитет и поштена сарадња кључни за трајни мир и просперитет.
Када се овакве ријечи чују од човјека који има одличне везе са предсједником САД-а Доналдом Трампом, јасно је да руководство Српске има одличе везе са републиканском администрацијом.
Мајкл Флин, пензионисани амерички генерал и савјетник за националну безбједност у првом мандату Доналда Трампа, раније је упоредио прогон Милорада Додика са прогоном америчког предсједника и позвао на борбу против глобалистичке агенде.
Флин је прошле године поручио да ово што се дешава у БиХ је прогон хришћана у Републици Српској, али и широм Европе због чега је све више људи огорчено.
ATTENTION!— General Mike Flynn (@GenFlynn) August 8, 2025
Subject: PERSECUTION of CHRISTIANS in The Republic of Srpska and elsewhere across greater Europe (and millions are growing increasingly angered by it).
Does this sound familiar to the millions of CHRISTIANS here in America—YOU BET IT DOES!!!
I feel like we’ve found… pic.twitter.com/GLp3Iu5DGw
"Звучи познато милионима хришћана у Америци? Апсолутно да!", написао је Флин и поручио да има осјећај како смо се вратили у Европу 15. и 16. вијека.
"Зашто? Глобалисти мрзе хришћане и мрзе све оне који устају у одбрану свог народа кроз популизам или национализам. Они дефинитивно мрзе и #MAGA (Покрет Доналда Трампа). Глобалисти се такође повезују са врло радикалним исламским елементима, од којих су многи илегално ушли у велики дио Европе (и Америке). И, сваки национални лидер у Европи који стане у одбрану свог суверенитета и супротстави се ружноћи глобалистичке елите, чији је једини циљ успостављање једног свјетског поретка, мора бити уништен", рекао је Флин.
Он, између осталог, истиче да стварање једног свјетског поретка звучи као нешто што би Хитлер створио.
Његова подршка Додику покренула је тада праву буру међу Американцима на мрежи Икс, који су махом осуђивали прогон предсједника Српске.
"Боримо се за правду и јединство", "Морамо запамтити да је наша држава створена како би се борила против вјерских подјела, станимо уз нашу браћу и овдје, али и у свијету", "Шокантно је видјети са чиме се наша браћа ван Америке боре", само су неки у мору коментара које су корисници постављали испод објаве Флина.
Генерал Мајк Флин једна од значајнијих личност у америчкој војној и политичкој историји, који је служио дуже од три деценије у војсци Сједињених Држава, првенствено у војној обавештајној служби.
Рођен 1958. у Роуд Ајленду, Флин је током своје војне каријере обављао разне руководеће улоге, укључујући значајне положаје током ратова у Авганистану и Ираку, а био је и директор Одбрамбене обавјештајне агенције (DIA) од 2012. до 2014. године. Постао је савјетник за националну безбједност предсједника Доналда Трампа у јануару 2017.
Флинова политичка каријера се убрзала након војне службе, када је постао гласни критичар политике администрације Барака Обаме и почео гласно да подржава Доналда Трампа током председничке кампање 2016. године.
Флин је остао утицајна личност у Америци, посебно у хришћанским круговима, ангажујући се за права хришћана широм свијета.
Залагао се и за ближу сарадњу Америке и Русије у борби против тероризма, због чега се нашао на мети бројних оптужби.
Иако је напустио функцију Трамповог савјетника, остао је предсједников човјек од повјерења који је често говорио да је "Флин неправедно третиран".
