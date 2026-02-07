Logo
Large banner

Веома близак Трампу: Ко је генерал Мајкл Флин са којим се састао Додик?

Извор:

АТВ

07.02.2026

15:12

Коментари:

0
Веома близак Трампу: Ко је генерал Мајкл Флин са којим се састао Додик?
Фото: X/

Била је част угостити Милорада Додика заједно са члановима Конгреса и пословним лидерима и имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Републике Српска, рекао је пензионисани генерал Мајкл Флин.

"Додик је нагласио своју посвећеност ближим везама са Сједињеним Америчким Државама и изразио оптимизам за будућност под новим вођством", подсјетио не Флин у објави на Иксу.

Мајкл Флин

Република Српска

Флин: Била је част угостити Додика, имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Српске

Истакао је да су јаки односи, национални суверенитет и поштена сарадња кључни за трајни мир и просперитет.

Када се овакве ријечи чују од човјека који има одличне везе са предсједником САД-а Доналдом Трампом, јасно је да руководство Српске има одличе везе са републиканском администрацијом.

Флин и раније подржавао Додика

Мајкл Флин, пензионисани амерички генерал и савјетник за националну безбједност у првом мандату Доналда Трампа, раније је упоредио прогон Милорада Додика са прогоном америчког предсједника и позвао на борбу против глобалистичке агенде.

Флин је прошле године поручио да ово што се дешава у БиХ је прогон хришћана у Републици Српској, али и широм Европе због чега је све више људи огорчено.

"Звучи познато милионима хришћана у Америци? Апсолутно да!", написао је Флин и поручио да има осјећај како смо се вратили у Европу 15. и 16. вијека.

"Зашто? Глобалисти мрзе хришћане и мрзе све оне који устају у одбрану свог народа кроз популизам или национализам. Они дефинитивно мрзе и #MAGA (Покрет Доналда Трампа). Глобалисти се такође повезују са врло радикалним исламским елементима, од којих су многи илегално ушли у велики дио Европе (и Америке). И, сваки национални лидер у Европи који стане у одбрану свог суверенитета и супротстави се ружноћи глобалистичке елите, чији је једини циљ успостављање једног свјетског поретка, мора бити уништен", рекао је Флин.

Он, између осталог, истиче да стварање једног свјетског поретка звучи као нешто што би Хитлер створио.

Његова подршка Додику покренула је тада праву буру међу Американцима на мрежи Икс, који су махом осуђивали прогон предсједника Српске.

"Боримо се за правду и јединство", "Морамо запамтити да је наша држава створена како би се борила против вјерских подјела, станимо уз нашу браћу и овдје, али и у свијету", "Шокантно је видјети са чиме се наша браћа ван Америке боре", само су неки у мору коментара које су корисници постављали испод објаве Флина.

Ко је Мајкл Флин?

Генерал Мајк Флин једна од значајнијих личност у америчкој војној и политичкој историји, који је служио дуже од три деценије у војсци Сједињених Држава, првенствено у војној обавештајној служби.

Рођен 1958. у Роуд Ајленду, Флин је током своје војне каријере обављао разне руководеће улоге, укључујући значајне положаје током ратова у Авганистану и Ираку, а био је и директор Одбрамбене обавјештајне агенције (DIA) од 2012. до 2014. године. Постао је савјетник за националну безбједност предсједника Доналда Трампа у јануару 2017.

majkl flin

Свијет

Ко је Мајкл Флин који је покренуо буру у Америци осудом пресуде Додику

Флинова политичка каријера се убрзала након војне службе, када је постао гласни критичар политике администрације Барака Обаме и почео гласно да подржава Доналда Трампа током председничке кампање 2016. године.

Флин је остао утицајна личност у Америци, посебно у хришћанским круговима, ангажујући се за права хришћана широм свијета.

Залагао се и за ближу сарадњу Америке и Русије у борби против тероризма, због чега се нашао на мети бројних оптужби.

Иако је напустио функцију Трамповог савјетника, остао је предсједников човјек од повјерења који је често говорио да је "Флин неправедно третиран".

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Мајкл Флин

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Нудио сам муслиманима 2 милијарде да се разиђемо, повлачим понуду, али ћемо се разићи

45 мин

1
Захарова: Москва ће се борити против фалсификовања историје

Свијет

Захарова: Москва ће се борити против фалсификовања историје

56 мин

0
Додик: Са Русијом имамо стратешко партнерство, јасно прецизирао и од стране Путина

Република Српска

Додик: Са Русијом имамо стратешко партнерство, јасно прецизирао и од стране Путина

57 мин

0
Додик по доласку из Америке: Разговарали смо о санкцијама Шмиту, видјећемо

Република Српска

Додик по доласку из Америке: Разговарали смо о санкцијама Шмиту, видјећемо

1 ч

0

Више из рубрике

Венс позвао Мелонијеву у Одбор за мир

Свијет

Венс позвао Мелонијеву у Одбор за мир

50 мин

0
Захарова: Москва ће се борити против фалсификовања историје

Свијет

Захарова: Москва ће се борити против фалсификовања историје

56 мин

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Терористички напад у Студентском дому у Русији!

1 ч

0
САД тврди да је Кина у тајности детонирала нуклеарну бомбу

Свијет

САД тврди да је Кина у тајности детонирала нуклеарну бомбу

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

49

Откривене димљене мумије у Вијетнаму: Револуција у историји мумификације

15

46

Везе са Епстином: покренута истрага против бившег француског министра културе

15

32

Преминуо Миро Вуксановић

15

26

Фицо затражио наставак рада словачко-руских међудржавних комисија

15

12

Веома близак Трампу: Ко је генерал Мајкл Флин са којим се састао Додик?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner