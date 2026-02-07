Logo
Large banner

Терористички напад у Студентском дому у Русији!

07.02.2026

14:36

Коментари:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Две особе тешко су рањене када је мушкарац ножем ранио пет особа у студентском дому Медицинског факултета у руској Уфи, пренијела је База.

Још три особе су хоспитализоване и њихово стање се описује као "средње тешко".

Испоставило се да је међу повријеђенима и дијете, које је средње тешко превезено у градску болницу.

О нападу на студенте у дому медицинског универзитета у Уфи извијестила је званична представница Министарства унутрашњих послова Русије Ирина Волк.

Према њеним подацима, мушкарац је ранио пет особа, укључујући и полицајца. Нападач (2002) је приведен, нагласила је Волкова.

Касније се појавила информација да је повријеђено шест особа. Рањенике су из зграде дома помагали да изнесу сами студенти факултета.

Према ријечима очевидаца, нападача је могло бити двојица. Једна студенткиња је изјавила да је један брзо приведен, док је други неко вријеме држао таоца у спортској сали зграде.

Раније је суд изрекао пресуду студенту који је напао техничку школу у Архангељску.

Подијели:

Тагови:

Терористички напад

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

САД тврди да је Кина у тајности детонирала нуклеарну бомбу

Свијет

САД тврди да је Кина у тајности детонирала нуклеарну бомбу

1 ч

0
Трагедија у Словенији: Аутомобил ударио у кућу, три особе погинуле

Регион

Трагедија у Словенији: Аутомобил ударио у кућу, три особе погинуле

1 ч

0
Барселона се повукла из Европске суперлиге

Фудбал

Барселона се повукла из Европске суперлиге

1 ч

0
Индијац ради као механичар у Хрватској, открио колику има плату

Ауто-мото

Индијац ради као механичар у Хрватској, открио колику има плату

2 ч

0

Више из рубрике

САД тврди да је Кина у тајности детонирала нуклеарну бомбу

Свијет

САД тврди да је Кина у тајности детонирала нуклеарну бомбу

1 ч

0
Познато ко стоји иза атентата на Путиновог генерала

Свијет

Познато ко стоји иза атентата на Путиновог генерала

2 ч

0
Зеленски открио да су Американци дали рок

Свијет

Зеленски открио да су Американци дали рок

3 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Бивши британски премијер био у "тројци са Максвел и Епстајном?

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

49

Откривене димљене мумије у Вијетнаму: Револуција у историји мумификације

15

46

Везе са Епстином: покренута истрага против бившег француског министра културе

15

32

Преминуо Миро Вуксановић

15

26

Фицо затражио наставак рада словачко-руских међудржавних комисија

15

12

Веома близак Трампу: Ко је генерал Мајкл Флин са којим се састао Додик?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner