Терористички напад у Студентском дому у Русији!

07.02.2026
14:36
Коментари:0
Две особе тешко су рањене када је мушкарац ножем ранио пет особа у студентском дому Медицинског факултета у руској Уфи, пренијела је База.
Још три особе су хоспитализоване и њихово стање се описује као "средње тешко".
Испоставило се да је међу повријеђенима и дијете, које је средње тешко превезено у градску болницу.
О нападу на студенте у дому медицинског универзитета у Уфи извијестила је званична представница Министарства унутрашњих послова Русије Ирина Волк.
Према њеним подацима, мушкарац је ранио пет особа, укључујући и полицајца. Нападач (2002) је приведен, нагласила је Волкова.
Касније се појавила информација да је повријеђено шест особа. Рањенике су из зграде дома помагали да изнесу сами студенти факултета.
Према ријечима очевидаца, нападача је могло бити двојица. Једна студенткиња је изјавила да је један брзо приведен, док је други неко вријеме држао таоца у спортској сали зграде.
Раније је суд изрекао пресуду студенту који је напао техничку школу у Архангељску.
