Барселона се повукла из Европске суперлиге

07.02.2026

14:00

Фото: Tanjug

Шпански фудбалски клуб "Барселона" званично се повукао из пројекта Европске суперлиге, објавио је клуб.

Тиме је "Реал Мадрид" остао једини заговорник такмичења које је пријетило да буде ривал Лиги шампиона коју организује Европска фудбалска федерација /УЕФА/.

"`ФК Барселона` објављује да је данас формално обавијестио Компанију Европске суперлиге и клубове који су били њен дио о свом повлачењу из пројекта Европске суперлиге", наводи се у саопштењу.

Адин Личина

Фудбал

Адин Личина у Јувентусу

Предсједник "Барселоне" Џоан Лапорта рекао је у јануару да је клуб спреман да крене даље и позвао потенцијалне клубове Суперлиге да се "врате у УЕФА".

Пројекат је замишљен 2021. године с циљем да преобликује професионални европски клупски фудбал у корист највећих и најбогатијих клубова.

Међутим, концепт елитног такмичења затвореног типа наишао је на велике протесте навијача, отпор влада и чврсто противљење управних тијела.

Барселона

Evropska Super Liga

