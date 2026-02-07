Medvedev pisao Dodiku: Osuđujemo pokušaje da se pod izmišljenim izgovorom revidiraju rezultati izbora

Odlučno osuđujemo pokušaje da se pod izmišljenim izgovorom revidiraju rezultati izjavljivanja volje građana na vanrednim izborima Predsjednika Republike Srpske, gdje je pobjedu odnio Siniša Karan, rekao je predsjednik Jedinstvene Rusije Dmitrij Medvedev u pismu upućenom predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.

Medvedev pisao Dodiku

"Poštovani gospodine Dodiku,

Ovih dana Republika Srpska je ponovo iznuđena da pruži odlučni otpor drskom pritisku Zapada, koji strmoglavo gubi pozicije te očajnički pokušava po bilo koju cijenu da zadrži u svojim rukama parazitsku kolonijalnu vladavinu nad Bosnom i Hercegovinom. Vođeni ovim predatorskim težnjama, zapadne neometropole bahato se mješaju u unutrašnje stvari vaše zemlje, ruše fiksirana u Dejtonskom Mirovnom sporazumu temeljna načela decentralizovane strukture Bosne i Hercegovine, arogantno gaze ustavna prava srpskog naroda.

Zapadne imperijaliste ne mogu da se pomire sa širokom podrškom zacrtanog od Vaše strane patriotskog smjera ka afirmisanju nacionalnog identiteta i neprihvatljivosti spoljnog diktata. Bez obzira na agresivne napade Republika Srpska čvrsto se suprotstavlja ispoljavanjima neokolonijalizma uključujući i one u elektoralnoj sferi.

Odlučno osuđujemo pokušaje da se pod izmišljenim izgovorom revidiraju rezultate izjavljivanja volje građana na vanrednim izborima Predsjednika Republike Srpske, gdje je pobjedu odneo Vaš saborac Siniša Karan. Očigledno

je da su usmjereni ne samo protiv Vas i Vašeg tima nego i generalno protiv nezavisne političke linije koja se ne kosi sa egoističnim interesima Zapada.

U ovim uslovima kao nikad je aktuelna unutrašnja konsolidacija svih slobodarskih snaga zainteresovanih u odbrani iskonskih interesa Republike Srpske, upravo vlastitih interesa, a nikako ne nametnutih spolja vrijednosti.

Potvrđujemo našu solidarnost sa srpskim narodom, rukovodstvom Republike Srpske, koje je usmjereno ka razvoju višeplanskog uzajamno korisnog partnerstva sa Ruskom Federacijom, naveo je Medvedev.

Ponovljeni izbori

Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 opština i gradova biće održani sutra, 8. februara, pravo glasa ima oko 85.000 birača.

Gradovi i opštine u kojima se ponovo glasa

Riječ je o biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Prema prvim rezultatima, prednos Siniše Karana bila je 9.577 glasova.

CIK poništio glasove

Nakon što su isključeni glasovi sa spornih biračkih mjesta, na kojima je Karan dobio čak 15.822 glasa više od Branka Blanuše, došlo je do rezultatske promjene.

Kandidat SDS sada ima 6.245 glasova više, a Karan na ponovljenim izborima ima zadatak da tu prednost nadoknadi.