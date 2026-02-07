Posjeta delegacije Republike Srpske Vašingtonu bila je nesumnjiv uspjeh. Ona je pokazala da je Srpska pobijedila pritiske i stranaca i bošnjačkog Sarajeva, poručio je to lider SNSD-a Milorad Dodik, odmah nakon povratka iz Vašingtona.

Ova posjeta, kaže, nije bila protokolarna već suštinska i pokazuje da je Srpska uspjela da prevaziđe period sankcija i bojkota s ciljem da se smanji povjerenje u nju.

"Oni su samo govorili kako treba da pomognemo. Imali smo sastanke sa važnim ljudima, a sreli smo ukupno preko 14 kongresmena, dva senatora, ministra odbrane, predsjednika Predstavničkog doma...s njima smo razgovarali o tome i svi znaju da smo mi tamo došli kao predstavnici Republike Srpske, a ne BiH", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a

Delegacija Srpske imala je jednu od najproduktivnijih i najkvalitetnijih posjeta Vašingtonu, rekla je v.d. predsjednika Republike Srpske, Ana Trišić Babić. Ovo je, kaže, trenutak koji ide u korist Srpske i da vrijeme radi za Republiku Srpsku. Istakla je da će biti još lijepih vijesti za građane Srpske.

"U SAD je u ovom trenutku administracija koja u potpunosti razumije šta se nama ovdje dešava. Imali smo sagovornike na svim nivoima, imali smo sagovornike koji su nas slušali, nisu nam naređivali šta treba da radimo. Takođe, prisustvo molitvenom doručku je bio jedan veliki događaj. Rekli su nam tamo da je ovaj molitveni doručak bio jedan od najposjećenijih u proteklih nekoliko godina", rekla je Ana Trišić Babić, v.d. predsjednika Republike Srpske.

SAD su ovih dana bile pozornica na kojoj je delegacija Republike Srpske skinula breme odgovornosti sa srpskog naroda koje mu je bilo nametnuto pričom o Srbima kao „lošim momcima koje treba kažnjavati“, rekao je Dodik. Poručio je da želi mir sa Bošnjacima, ali da je najbolje rješenje miran razlaz. Političari iz Sarajeva, ali i bivši američki ambasador Majkl Marfi i samozvani visoki predstavnik Kristijan Šmit, nisu uspjeli ono što su pokušavali godinama – da lažima ocrne Republiku Srpsku i njega lično, ističe Dodik.

"Posebno sam imao jedan razgovor sa jednim važnim čovjekom i bilo bi odlično kada bi to uspjelo, bilo bi mi veoma drago, nisam siguran da hoćemo – da se uvedu sankcije Šmitu i nekima još iz Sarajeva zato što su bili udruženi u kriminalni poduhvat i zloupotreba koje čine prema Republici Srpskoj", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Delegacija Republike Srpske već će početkom marta opet ići u Ameriku, najavio je Dodik, rekavši da će ove posjete biti češće kako bi se još više precizirala i ojačala pozicija Srpske i njeni planovi. O aktivnostima delegacije Srpske u Vašingtonu ovih dana razgovaraće i na nekim drugim adresama, ali i o tome će obavijestiti i zvaničnike Srbije. Takođe, ističe da Republika Srpska nastavlja stratešku saradnju sa Ruskom Federacijom.