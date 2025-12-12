Трамп најутицајнија личност европске политике

Извор:
СРНА
12.12.2025
22:07
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп проглашен је за најутицајнијег политичара у Европи на листи 28 најмоћнијих људи у европској политици, објавио је портал "Политико".
На годишњој листи налазе се само Европљани, али је ове године направљен изузетак.
- Трампова сјенка надвија над европским главним градовима у толикој мјери да су његове одлуке, или испади, преобликовали све, од буџета за одбрану до трговинске и унутрашње политике - наводи се у анализи.
Трамп је у недавном интервјуу за "Политико" рекао да је имиграција основни узрок колапса већине европских земаља.
- Европа не зна шта да ради. Они желе да буду политички коректни, а то их чини слабим - рекао је Трамп.
"Политико" пише да су први мјесеци Трамповог другог мандата одредили тон за годину која је постала исцрпљујућа за европске дипломате.
- Његов јавни флерт са руским предсједником Владимиром Путином запрепастио је, чак, и искусне посматраче. Његово понижавање украјинског лидера Владимира Зеленског повећало је страх да се Вашингтон од савезника претворио у антагонисту - наводи "Политико".
Најновије
Најчитаније
23
03
23
02
22
46
22
38
22
33
Тренутно на програму