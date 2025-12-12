Возач из БиХ ухваћен са 138 килограма "ултрачистог" кокаина!

12.12.2025
Припадници италијанске Guardia di Finanza (Италијанска милитаризована полицијска агенција под Министарством економије и финансија) открили су у товару камиона возача из БиХ чак 138 килограма ултрачистог кокаина, чија је вриједност око 15 милиона евра.
Ријеч је о једној од највећих пошиљки заплијењених у италијанској луци Чивитавекија која се налазила унутар камиона који се истоварен са брода који је допловио из Барселоне.
Како преносе италијански медији, изузетна нервоза и узнемиреност возача из БиХ, који је био за воланом камиона словеначке компаније изазвали су сумњу истражиоца царинског терминала, па су додатно камион претражили рендгенским прегледом, који је открио неке аномалије у терету.
Терет је потом подвргнут јединици за откривање дрога с псима “Civitavecchia Guardia di Finanza”. Захваљујући псу Џекпоту, Италијани су успјели пронаћи 120 блокова кокаина унутар шест гломазних индустријских врећа које су садржавале рециклирану пластику.
Дрога, изузетне чистоће, има уличну вриједност од 15 милиона евра.
Како преносе медији, 42-годишњи држављанин БиХ је вјероватно био само “курир”, а одмах је притворен по налогу Канцеларије тужиоца Чивитавекије, на челу с главним тужиоцем Албертом Лигуоријем. Операцију су спровели Поморска гранична полиција Чивитавекије, група Финансијске полиције и Агенција за царине и монополе Лазио 3.
Држављанин БиХ је одмах пребачен у градски затвор.
Италијански медији преносе да је данашњи исход акције представља још један примјер оперативне синергије између Државне полиције, Финансијске полиције и Агенције за царине и монополе, преносе Независне.
