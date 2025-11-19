Javor: Sportska dvorana u Omarskoj biće završena za šest mjeseci

Grad Prijedor u narednih petnaestak dana raspisaće tender za spoljno uređenje sportske dvorane u Omarskoj i, nakon što izabere najpovoljnijeg ponuđača, počeće radovi čim vremenski uslovi dozvole, izjavio je gradonačelnik Slobodan Javor.

On je naveo da je riječ i završnoj, četvrtoj fazi za koju je grad kroz kreditno zaduženje obezbijedio 1,2 miliona KM.

"Cilj nam je da sve bude gotovo najkasnije u narednih šest mjeseci", rekao je Javor na sjednici Skupštine grada odgovarajući na odbornička pitanja.

On je podsjetio da su radovi na ovom projektu išli u fazama.

"Došli smo skoro pred kraj radova. Kada govorimo o unutrašnjem opremanju, uspjeli smo da ispunimo najmodernije i najviše standarde, ugradimo profesionalni parket na kojem se igraju evropska takmičenja, tribine sa 550 sjedećih mjesta, profesionalne koševe, fudbalske ili rukometne golove. Postavlja se zaštitna mreža, semafor je postavljen i postavljaju se sprave za odbojku i pomoćne sprave", istakao je Javor.

On je napomenuo da već ima naznaka da će se u Omarskoj formirati i novi klubovi poput košarkaškog, uvesti nova takmičenja i pospješiti nastava fizičkog vaspitanja za učenike Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Omarskoj.

"Siguran sam da mnogi gradovi neće imati ovakvu sportsku dvoranu kao što ima Omarska", ocijenio je Javor.

Radovi na sportskoj dvorani u Omarskoj nastavljeni su u januaru prošle godine nakon što je, zahvaljujući predsjedniku i Vladi Republike Srpske, obezbijeđeno dva miliona KM.

Počeli su 2018. godine kada je u prvu fazu uloženo 580.000 KM, od kojih 490.000 KM donacije Vlade Srbije i 90.000 KM grada Prijedora.