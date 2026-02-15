Ponovo idu blokade: EU odbila sve prijedloge prevoznika sa Balkana

Predsjednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić izjavio je večeras da je Evropska unija odbila sve prijedloge prevoznika sa Zapadnog Balkana, kojima bi se riješio problem njihovog boravka u Šengen zoni, i istakao da su prevoznici donijeli odluku o ponovnoj blokadi teretnih prelaza, ali da za sada nije poznat tačan datum novih blokada.

"Posljednji sastanak s njima bio je katastrofalan. Nisu prihvatili ništa što smo predložili, samo su rekli – uklopite se u pravilo 90/180, drugačije ne može", rekao je Mandić za Tanjug.

Na pitanje da li prevoznici razmišljaju o ponovnoj blokadi teretnih prelaza ukoliko uskoro ne postignu dogovor sa Evropskom unijom, Mandić kaže da je odluka već donijeta, ali se čeka usaglašavanje sa prevoznicima iz drugih zemalja Zapadnog Balkana.

"Donijeli smo odluku da idemo ponovo na blokade, samo što za sve treba vremena, pošto moramo da usaglasimo proceduru sa kolegama iz drugih zemalja Zapadnog Balkana. Kada usaglasimo termin, onda ćemo odrediti tačan datum. Moramo da se sastanemo i dogovorimo oko svih detalja, tako da ne znam kada će početi blokade", naglasio je Mandić.

Kompromisi koje su na posljednjem sastanku Evropska komisija uputile vlasti iz regiona Zapadnog Balkana i prevoznici odbijeni su uz komentare "da su nemogući, suviše kreativni i suprotni zakonu Šengena", dok je predloženo da vozači prijave boravak u nekoj od bližih članica EU, što je za prevoznike bilo neprihvatljivo, prenijele su crnogorske Vijesti.

Svijet Dječak poginuo tokom opasne igre na snijegu

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je nedavno da će država nastaviti da traži poseban status za profesionalne vozače kamiona u Šengen zoni i dodala da su zahtjevi države opravdani i razumni.

Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije blokirali su, u periodu od 26. do 30. januara, prelaze za teretni saobraćaj zbog strogih pravila EU o boravku u Šengen zoni.

Prevoznici Zapadnog Balkana obustavili su blokade teretnih prelaza nakon što je Evropska komisija počela razmatranje mogućnosti uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače kamiona, koje bi im omogućile duži boravak u zemljama EU i nesmetano obavljanje posla.

Novi sistem ulaska i izlaska striktno ograničava boravak vozača iz zemalja van EU na 90 dana u periodu od 180 dana, pa zbog prirode posla profesionalni vozači ovaj limit dostižu veoma brzo, nakon čega im prijeti deportacija ili zabrana ulaska u EU.

Društvo Snijeg zadaje probleme u saobraćaju - oglasio se AMS Srpske

Prevoznici su ranije upozorili da primjena pravila 90 od 180 dana i na profesionalne vozače ugrožava njihov rad i opstanak prevozničkih firmi u zemljama Zapadnog Balkana.

U predloženoj strategiji Evropske unije za vize, čija je radna verzija predstavljena 29. januara u Briselu, konstatuje se da profesionalci iz trećih zemalja, kao što su vozači kamiona, umjetnici na turnejama, sportisti koji prisustvuju sportskim događajima, stručnjaci koji rade na prekograničnim projektima, kao i radna snaga koja podržava industrije i usluge EU, imaju potrebu da borave u EU duže od dozvoljenog limita, bez namjere trajnog nastanjivanja.