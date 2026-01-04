Logo
Ova vrsta ribe se ne čisti i možete je spremiti ''za čas''

Krstarica

04.01.2026

11:30

Ова врста рибе се не чисти и можете је спремити ''за час''

Girice su svima dobro poznata sitna riba i vjerovatno ste je već nekad jeli. Ako ne kod kuće, onda na moru, kad prženo i slano baš prija nakon cijelog dana na plaži.

Ne treba ih čistiti od utrobe, samo operite, ocijedite i posušite na kuhinjskom papiru. Uvaljajte ih u brašno i pržite u vrućem dubokom ulju da plivaju, vrlo kratko, samo ne dobiju zlatkastu boju i postanu hrskavi.

Авион

Svijet

Otežana polijetanja i slijetanja aviona širom Grčke

Ulje treba da bude vruće, ali ne i prevruće, pa za probu ubacite jednu ribicu i ako se oko nje stvara pjena, ulje je dovoljno zagrijano.

Jede se sve, nema čišćenja

Šupljom kašikom pržene girice vadite na papirnati ubrus da se ocijedi višak ulja pa prebacite u posudu i posolite. Nemojte puno ribe odjednom staviti u ulje jer će velika količina hladnih girica ohladiti ulje pa će se kuvati, a ne pržiti. Jede se sve, nema čišćenja.

Riba

