Da li lovorov list ispod otirača donosi novac?

Lovorov list je začinska biljka koja se vijekovima koristi u kuhinji, ali i u službi zdravlja kao prirodni lijek.

Prema narodnom vjerovanju ona ima magično svojstvo – vjeruje se da može privući novac i pomoći vam u ostvarenju želja.

Prema starim vjerovanjima, lovorov list je vid amajlije, a vjerovalo se da ako ga nosite u novčaniku ili stavite ispod otirača na kućnom pragu, privlačite bogatstvo i novac.

Postoji i vjerovanje da je paljenje lovorovog lista sredstvo za čišćenje energije u domu, kao i za određivanje da li je u kući prisutna pozitivna ili negativna energija.

Još jedan stari ritual je pisanje želje na listu lovorovog lista. Vjerovalo se da se za vrijeme mladog ili punog Mjeseca na lovorovom listu napiše želja, a onda se taj list baci u vatru da izgori. Potrebno je vjerovati da se želja može ispuniti.