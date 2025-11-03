Ova osobina se smatra najvažnijom za uspješnu vezu

03.11.2025
Ljubav u vezi se često gubi kroz nesporazume i strah od ranjivosti, a trajna ljubav kako tvrde stručnjaci zahtjeva jednu važnu vještinu.
Naime, psiholog Mark Travers za Psychology Today pojasnio je da je samosvijest važna za posmatranje vlastitih misli, ponašanja i emocija te razumijevanje načina na koje one utiču na vezu.
Kako pojašnjava, prave veze se ne temelje samo na ljubavi, već i na poštovanju, komunikaciji i povjerenju.
– Povjerenje počinje sa iskrenošću prema sebi te priznavanjem vlastitih strahova i potreba. Kada potiskujete svoje osjećaje ili bježite od onoga što vas plaši, tada stvaranje unutrašnji sukob koji se vremenom održava i na vašu vezu. Samosvijest vas uči da budete autentični i otvoreni, a pravo povjerenje nastaje tek onda kada oba partnera dijele iskrenost i ranjivost – kazao je Travers.
U svakoj vezi dolaze i trenuci kada će vas partnerovo ponašanje podsjetiti na prethodne nesigurnosti ili strahove.
– Bez samosvijesti lako reagujete impulsivno i stvarate nepotrebne sukobe. Kada prepoznate svoje okidače, onda možete zastati, razumjeti ih i reagovati mirnije. To omogućava bolju komunikaciju i pomaže da odnos ostane izvor podrške, a ne napetosti – tvrdi ovaj psiholog.
Uz to, on tvrdi da granice čuvaju vaš identitet i sprečavaju da se izgubite u vezi.
– Kada nemate granice, često pokušavate ugoditi drugoj osobi i zanemarujete svoje potrebe, što vodi do iscrpljenosti i nezadovoljstva. Samosvijest vam pomaže da prepoznate šta vam je potrebno da biste se osjećali sigurno i poštovano. Jasno izražene granice ne uništavaju bliskost, one štite i omogućavaju iskrenu povezanost u vezi, bez gubitka sebe – kazao je.
