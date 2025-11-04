Akcija MUP-a: Pronađena velika količina skanka, uhapšene četiri osobe

Izvor:
ATV
04.11.2025
13:53
Komentari:0
Policija je uhapsila četiri osobe na području Bileće, a pronađena je velika količina droge.
"Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Policijskim službenicima Policijske uprave Trebinje, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Trebinje sprovode operativnu akciju kodnog naziva „Uskok3“ usmjerenu na rasvjetljavanje krivičnog djela „Neovlaštenja proizvodnja i promet opojnih droga“. U toku su pretresi na više lokacija na području koje operativno pokriva Policijska uprava Trebinje, a u dosadašnjim aktivnostima slobode su lišena četiri lica inicijala S.B., R.Đ., D.D. i B.P.", navode iz MUP-a RS.
Kako saznajemo, zaplijenjeno je 58.3 kilograma skanka.
Najnovije
Najčitanije
13
16
13
12
13
10
13
07
13
05
Trenutno na programu