Srećan Dan Republike Srpske!

Povodom Dana Republike i trećeg dana Božića posvećenog Svetom prvomučeniku i arhiđakonu Stefanu, Sveta arhijerejska liturgija biće služena u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci. Liturgiju će služiti patrijarh srpski Porfirije od 9 časova.

Za 12 časova upriličen će biti svečani defile na Trgu Krajine u Banjaluci.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.