Učenik nacrtao nešto što samo Balkanci razumiju

Na stranici “Hrvati bez konteksta” na društvenoj mreži Iks objavljena je fotografija crteža koja je nasmijala cijeli region.

Pretpostavlja se da je nastala u sklopu školskog zadatka u kojem se od učenika tražilo da nacrta neki muzički instrument.

Mladi autor, navodno iz Hrvatske, prikazao je harmoniku i dodao joj zanimljiv detalj karakterističan za balkanski mentalitet.

BiH Pucar za ATV: Pogrešni i nepravični stavovi Ustavnog suda BiH

Iz harmonike na crtežu vire novčanice, od 50, 100 i 200 evra.

Običaj darivanja novca harmonikašu koji zabavlja goste nije neuobičajen na proslavama ili porodičnim slavljima širom Balkana, a izgleda da je ovaj osnovac očigledno bio na mnogima.

Neočekivani “dodatak” na harmonici

Detalj s novčanicama odmah je osvojio korisnike društvenih mreža koji su dijelili objavu.

Region Požar u Hrvatskoj stavljen pod kontrolu, vatrogasci će dežurati tokom noći

Mnogi su prepoznali duh balkanske tradicije i humor, te pohvalili kreativnost i maštovitost mladog autora.

Korisnici su istaknuli da je ovo “najbolji crtež harmonike koji su ikada vidjeli”, a neki su naglasili kako čak i najmlađi umjetnici mogu duhovito prikazati lokalne običaje i tradiciju, piše "Dnevno".