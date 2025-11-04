Učenik nacrtao nešto što samo Balkanci razumiju

Izvor:
ATV
04.11.2025
22:18
Na stranici “Hrvati bez konteksta” na društvenoj mreži Iks objavljena je fotografija crteža koja je nasmijala cijeli region.
Pretpostavlja se da je nastala u sklopu školskog zadatka u kojem se od učenika tražilo da nacrta neki muzički instrument.
Mladi autor, navodno iz Hrvatske, prikazao je harmoniku i dodao joj zanimljiv detalj karakterističan za balkanski mentalitet.
Iz harmonike na crtežu vire novčanice, od 50, 100 i 200 evra.
Običaj darivanja novca harmonikašu koji zabavlja goste nije neuobičajen na proslavama ili porodičnim slavljima širom Balkana, a izgleda da je ovaj osnovac očigledno bio na mnogima.
Detalj s novčanicama odmah je osvojio korisnike društvenih mreža koji su dijelili objavu.
Mnogi su prepoznali duh balkanske tradicije i humor, te pohvalili kreativnost i maštovitost mladog autora.
Korisnici su istaknuli da je ovo “najbolji crtež harmonike koji su ikada vidjeli”, a neki su naglasili kako čak i najmlađi umjetnici mogu duhovito prikazati lokalne običaje i tradiciju, piše "Dnevno".
#hrvatibezkonteksta pic.twitter.com/6jhCTtxwiS— Hrvati bez konteksta (@utjecajnik) November 1, 2024
