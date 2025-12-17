Logo
Сакраменто се одриче Вестбрука

Извор:

Б92

17.12.2025

07:41

Кошаркаш Сакраменто Кингса Расел Вестбрук води лопту
Фото: Tanjug/AP/Tyler Tate

Сакраменто планира да трејдује Расела Вестбрука.

По свему судећи Вестбрук неће се дуго задржати ни у екипи Кингса, гдје је стигао на почетку сезоне, када је напустио Денвер.

Сем Расела у плани трејда се налазе и Зек Левин и Демар Дерозан.

Њујорк Никс

Кошарка

Никси преокретом освојили НБА Куп и узели први трофеј послије 52 године

Сакраменто игра једну од лошијих сезона, јер су тренутно на учинку од шест побједа и чак 20 пораза, и на западу су на претпосљедњем мјесту,а иза њих су само Њу Орлеанс Пеликанси и Лос Анђелес Клиперси.

Челни људи Сакрамнета су стали иза тренера Дага Кристија и дјелује да ће три играча морати да пронађу нову средину.

