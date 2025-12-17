Сакраменто се одриче Вестбрука

Извор:
Б92
17.12.2025
07:41
Коментари:0
Сакраменто планира да трејдује Расела Вестбрука.
По свему судећи Вестбрук неће се дуго задржати ни у екипи Кингса, гдје је стигао на почетку сезоне, када је напустио Денвер.
Сем Расела у плани трејда се налазе и Зек Левин и Демар Дерозан.
Кошарка
Никси преокретом освојили НБА Куп и узели први трофеј послије 52 године
Сакраменто игра једну од лошијих сезона, јер су тренутно на учинку од шест побједа и чак 20 пораза, и на западу су на претпосљедњем мјесту,а иза њих су само Њу Орлеанс Пеликанси и Лос Анђелес Клиперси.
Челни људи Сакрамнета су стали иза тренера Дага Кристија и дјелује да ће три играча морати да пронађу нову средину.
Најновије
Најчитаније
08
46
08
39
08
37
08
31
08
30
Тренутно на програму