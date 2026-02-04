Logo
Large banner

Požar u štali, sve izgorjelo: Savo sumnja da je podmetnut

Autor:

Teodora Bjelogrlić

04.02.2026

20:00

Komentari:

0

Deset hiljada bala sijena progutao je požar koji je sinoć izbio u objektu domaćina Sava Kisjelice. Tik ispod njegove kuće, u selu Ograde kod Trebinja, pomoćni objekat od 250 kvadrata, koji je sam sagradio i bez ikakvih instalacija, pretvorio se u zgarište.

Dok pokušava da sabere štetu, pred kamerom ATV, Savo kaže da sumnja da je požar podmetnut.

"Nije moglo ništa sem ljudskog faktora. Nema struje u objektu, kiša padala vani. Šteta je ogromna, sad se janje ovce i krave se tele, treba sijeno. Šteta je velika, po 5 maraka je bala sijena, a plus objekat, šteta je zaista ogromna. Je li se šta spasilo? Nije ništa", priča nam on.

Da se nešto spasi, na terenu od sinoć pokušavaju trebinjski vatrogasci. Ali sijeno gori kao barut, jak vjetar im otežava zadatak. Bez mehanizacije, borba je gotovo uzaludna.

"Možda neka mašina, da branimo sa dvije mlaznice da branimo mašinu i da izvlači iz štale sijeno. Jer ovo će danima ovdje tinjati. Čuvamo, da čovjeku se ne nanese još veća šteta, radi objekta, radi ploče gore, da ne bi ispucalo i napravilo još veću štetu", kaže Neđo Đuk, zamjenik komandira Vatrogasne jedinice Trebinje

Dok čeka pomoć i gleda vatrogasce kako pokušavaju sačuvati bar objekat, Savo se prisjeća kako se sve odvijalo. U trenutku požara čitava porodica bila je u kući. Na sreću, nema povrijeđenih.

"Komšije preko puta su me zvale da gori nešto ispod kuće. Izašao sam, imam šta i da vidim. Živimo tu, bala je dosta bilo, imamo dosta stoke pa je trebalo, ali evo šta se desilo", priča nam Savo.

Da li ovdje ima elemenata počinjenog krivičnog djela, znaće se u izvještaju, nakon završenog uviđaja, koji su policijski službenici izvršili zajedno sa dežurnim tužiocem.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

požar

Trebinje

vatra

Vatrogasci

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

Društvo

Put do škole biće sada i udobniji i lakši: Novi kombi za đake u Berkovićima

7 h

0
Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

Društvo

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

7 h

0
Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

Društvo

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

7 h

0
Нови шамар из Хага: Одбијено превремено пуштање на слободу Милана Мартића

Društvo

Novi šamar iz Haga: Odbijeno prevremeno puštanje na slobodu Milana Martića

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Makronov savjetnik u Moskvi: Dogovor oko sastanka?

22

59

Makron o promeni u odnosima između Evrope i Rusije: "To mora da bude pripremljeno.."

22

45

Djevojka biznismena koji je nađen mrtav u potoku ključni svjedok slučaja: Oglasio se i otac

22

39

Košarkašice Leotara osvojile Kup Republike Srpske

22

37

Kabinet predsjednika Crne Gore: Premijer da smijeni odgovorne ili da preuzme odgovornost

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner