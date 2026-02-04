Požar u štali, sve izgorjelo: Savo sumnja da je podmetnut

Deset hiljada bala sijena progutao je požar koji je sinoć izbio u objektu domaćina Sava Kisjelice. Tik ispod njegove kuće, u selu Ograde kod Trebinja, pomoćni objekat od 250 kvadrata, koji je sam sagradio i bez ikakvih instalacija, pretvorio se u zgarište.

Dok pokušava da sabere štetu, pred kamerom ATV, Savo kaže da sumnja da je požar podmetnut.

"Nije moglo ništa sem ljudskog faktora. Nema struje u objektu, kiša padala vani. Šteta je ogromna, sad se janje ovce i krave se tele, treba sijeno. Šteta je velika, po 5 maraka je bala sijena, a plus objekat, šteta je zaista ogromna. Je li se šta spasilo? Nije ništa", priča nam on.

Da se nešto spasi, na terenu od sinoć pokušavaju trebinjski vatrogasci. Ali sijeno gori kao barut, jak vjetar im otežava zadatak. Bez mehanizacije, borba je gotovo uzaludna.

"Možda neka mašina, da branimo sa dvije mlaznice da branimo mašinu i da izvlači iz štale sijeno. Jer ovo će danima ovdje tinjati. Čuvamo, da čovjeku se ne nanese još veća šteta, radi objekta, radi ploče gore, da ne bi ispucalo i napravilo još veću štetu", kaže Neđo Đuk, zamjenik komandira Vatrogasne jedinice Trebinje

Dok čeka pomoć i gleda vatrogasce kako pokušavaju sačuvati bar objekat, Savo se prisjeća kako se sve odvijalo. U trenutku požara čitava porodica bila je u kući. Na sreću, nema povrijeđenih.

"Komšije preko puta su me zvale da gori nešto ispod kuće. Izašao sam, imam šta i da vidim. Živimo tu, bala je dosta bilo, imamo dosta stoke pa je trebalo, ali evo šta se desilo", priča nam Savo.

Da li ovdje ima elemenata počinjenog krivičnog djela, znaće se u izvještaju, nakon završenog uviđaja, koji su policijski službenici izvršili zajedno sa dežurnim tužiocem.