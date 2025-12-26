Logo
Naručila božićni vijenac preko interneta, stiglo urnebesno iznenađenje

26.12.2025

16:32

Komentari:

0
Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

Situacija u kojoj se našla jedna korisnica TikToka nasmijala je gotovo šest miliona ljudi.

Viralni video prikazuje Trejsi Robinson koja pokazuje kako njena narudžba nije baš ono što je zamišljala, prenosi Sun.

Ona je odlučila naručiti božićni vijenac s poznate kineske internet trgovine Temu, a umjesto prikladnog ukrasa za vrata dočekalo ju je urnebesno iznenađenje.

@rachelkirkbride When you buy a “wreath” off Temu 😂😂 @Tracey Robinson #Temu #wreath #fyp #foryourpage @Popsi ♬ original sound - Rachel Kirkbride

U pitanju je bijeli "vijenac" ukrašen snješkom i cvjetovima.

Sa stotinama izvrsnih recenzija i povoljnom cijenom, Trejsi je smjesta dodala božićni ukras u košaricu i naručila.

Međutim, kada je paket konačno stigao, imala je šta vidjeti.

paketići

Božić

Iznenađenje

Komentari (0)
  • Najčitanije

16

36

Dodik povodom donatorske večeri: Da budemo uz one koji se bore, da im damo vjeru da nisu sami

16

32

Naručila božićni vijenac preko interneta, stiglo urnebesno iznenađenje

16

28

Misteriozno preminuo ruski general (56): Zvali ga "čuvar vrata" Sergeja Šojgua

16

24

Šta su korisnici najviše pretraživali u 2025? Čarli Kirk na vrhu liste na Google-u

16

19

Moskva upozorava! Ne putujte u Njemačku

