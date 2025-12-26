Naručila božićni vijenac preko interneta, stiglo urnebesno iznenađenje

26.12.2025
16:32
Komentari:0
Situacija u kojoj se našla jedna korisnica TikToka nasmijala je gotovo šest miliona ljudi.
Viralni video prikazuje Trejsi Robinson koja pokazuje kako njena narudžba nije baš ono što je zamišljala, prenosi Sun.
Ona je odlučila naručiti božićni vijenac s poznate kineske internet trgovine Temu, a umjesto prikladnog ukrasa za vrata dočekalo ju je urnebesno iznenađenje.
@rachelkirkbride When you buy a “wreath” off Temu 😂😂 @Tracey Robinson #Temu #wreath #fyp #foryourpage @Popsi ♬ original sound - Rachel Kirkbride
U pitanju je bijeli "vijenac" ukrašen snješkom i cvjetovima.
Sa stotinama izvrsnih recenzija i povoljnom cijenom, Trejsi je smjesta dodala božićni ukras u košaricu i naručila.
Međutim, kada je paket konačno stigao, imala je šta vidjeti.
