Šta su korisnici najviše pretraživali u 2025? Čarli Kirk na vrhu liste na Google-u

Kako se 2025. bliži kraju, Gugl je objavio svoj godišnji pregled najpopularnijih pretraga, ističući događaje, ljude i fenomene koji su izazvali najveće skokove interesa širom svijeta.

Ovogodišnju listu Gugl pretraga u Sjedinjenim Američkim Državama predvodi Čarli Kirk, čije ime je postalo najtraženiji pojam, ali razlog je tragičan.

Osnivač organizacije Turning Point USA ubijen je 10. septembra tokom govora na kampusu Univerziteta Utah Valley, što je izazvalo ogroman talas pretraga i zasenilo sve ostale događaje.

Iza njega, ostatak top pet najtraženijih pojmova čine Netfliksov filmski hit KPop Demon Hunters, viralna plišana igračka Labubu, novi Apple iPhone 17 i zakon poznat kao One Big Beautiful Bill Act, koji je stupio na snagu u julu, prenosi Večernji list.

Među ostalim značajnim pojmovima koji su izazvali veliki interes našli su se i novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani, platforma za vještačku inteligenciju DeepSeek, gašenje američke vlade, FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo i carine. Ovi pojmovi odražavaju godinu punu političkih tenzija, tehnoloških inovacija i sportskih uzbuđenja koja su privlačila pažnju miliona ljudi.

Kada je riječ o vijestima, najviše pretraga izazvao je pomenuti zakon One Big Beautiful Bill Act, a odmah iza njega gašenje vlade i atentat na Čarlija Kirka. Visoko na listi našle su se i teme poput carina, protesta No Kings, velikih požara u Los Anđelesu, izbora novog pape, dugoiščekivane objave Epsteinovih dokumenata, inauguracije američkog predsednika i razornog uragana Melisa.

Na vrhu liste najtraženijih osoba našao se političar Zohran Mamdani, a pratili su ga Tajler Robinson i muzičar D4VD. Popis uključuje i Eriku Kirk, udovicu ubijenog političara, novog papu Lava HIV, sportistu Šediura Sandersa, Boni Blu, Karolajnu Livit, Endija Bajrona i voditelja Džimija Kimela. U svijetu glume, najveći interes izazvao je Pedro Paskal, a za njim Malaki Barton, Volton Gogins, Pamela Anderson i Čarli Šin, čiji su životi i karijere privlačili posebnu pažnju javnosti.

U filmskom svijetu predvodio je Netfliksov hit KPop Demon Hunters, dok su veliku popularnost imali i filmovi Sinners i The Minecraft Movie. Na malim ekranima dominirala je serija The Hunting Wives, a odmah iza nje popularne serije The White Lotus i The Pitt, uz nove sezone hitova poput Squid Game i Severance. U muzičkom svetu najviše se pretraživao mladi muzičar D4VD, a veliki interes privukle su i nove grupe poput KATSEYE, zatim Bad Bunny, Sombr i Doechii. Među sportistima, najveću pažnju privukao je igrač američkog fudbala Šediur Sanders, a pratili su ga bokser Terens Kraford i košarkaška nada Kuper Flag.

Nažalost, godinu su obilježili i odlaskom poznatih ličnosti. Na vrhu liste preminulih bio je Čarli Kirk. Mnogi su se opraštali i od glumačke legende Džina Hakmana, muzičara Ozi Osborna i pape Franje. Popis uključuje i En Burrel, Dajan Kiton, Mišel Trahtenberg, Halka Hogana, Malkolma-Džamala Vornera i Vala Kilmera.

Zanimljiva je i kategorija koja otkriva popularne fraze među mlađom populacijom, „Šta djeca govore?“, gdje su ove godine na vrhu bili pojmovi „6-7“, „Sigma“, „41“, „Skibidi“ i „Ohio“, pokazujući kako se digitalni sleng neprestano mijenja. Za poređenje, prošlogodišnje najpopularnije pretrage u SAD obuhvatale su predsjedničke izbore, Donalda Trampa, zagonetku New York Timesa „Connections“, bejzbol klub New York Jenkis i tadašnju potpredsjednicu Kamalu Haris, navodi Gugl.