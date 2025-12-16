Emotivna poruka Grahovca: Možda negdje ima i boljih igrača, ali boljih drugova nema

Fudbalerima banjalučkog Borca preostalo je da odigraju još veliki premijerligaški derbi sa ekipom Zrinjskog, a onda ih čeka odlazak na kratku, ali zasluženu zimsku pauzu.

“Crveno plavi” već su obezbijedili titulu jesenjeg šampiona Premijer lige BiH i sa šest bodova prednosti dočekuju Zrinjski na Gradskom stadionu u Banjaluci (nedjelja, 15.00 časova).

U susret ovoj utakmici oglasio se Srđan Grahovac koji je poslao emotivnu poruku:

“Možda negdje ima i boljih igrača, ali boljih momaka i drugova nema. Čast je biti kapiten ovim momcima.” napisao je Grahovac u objavi na svom Instagram profilu.

Objava Srđana Grahovca

Još jedan je to dokaz da unutar banjalučke ekipe vlada veliko zajedništvo i da je želja svih koji nose Borčev dres da se na kraju sezone domognu šampionske titule.