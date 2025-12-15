Logo
Djevojčica operisana, pa uslijedile komplikacije: U bolnicu primljena bez znakova života

Izvor:

Telegraf

15.12.2025

19:23

Foto: Pexels

Osmogodišnja djevojčica je sinoć prevezena na Odjeljenje hitne pomoći u Suvoj Reci bez ikakvih znakova života, nakon što je prvobitno primljena u Glavni centar porodične medicine (GCPM) u ovoj opštini.

Dežurni ljekar Glavnog centra porodične medicine (GCPM) u Suvoj Reci rekao je da je djevojčica primljena bez znakova života.

Prema riječima ljekara Edolira Ahmetija, na osnovu onoga što je saznao, djevojčica je liječena od akutnog zdravstvenog problema u danima prije incidenta. Otkrio je da je, prema riječima roditelja, osmogodišnjakinja povraćala i imala dijareju.

"Rekli su nam da je povraćala dok je izlazila iz kuće, pa čak i usput, ulazeći u auto", rekao je ljekar Ahmeti za medije, piše Gazeta express.

Takođe, prema njegovim riječima, roditelji su pomenuli da je djevojčica ranije imala i invazivnu proceduru, tačnije uklanjanje slijepog crijeva, ali nisu mogli da kažu tačno kada je operacija obavljena.

Doktor je naglasio da će vrijeme i okolnosti intervencije biti razjašnjeni kroz forenzički izvještaj, koji, prema njegovim riječima, najbolje dokazuje zdravstveno stanje i prethodne postupke.

Slučaj istražuju nadležni organi, dok se čeka zvanični izvještaj koji će u potpunosti rasvijetliti uzroke ovog tragičnog događaja.

