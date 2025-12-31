Novogodišnja groznica trese Banjaluku: Gužva u saobraćaju, prepuna Gospodska

31.12.2025
13:26
Komentari:0
Novogodišnja groznica trese Banjaluku, u kojoj su smještajni kapaciteti uoči dočeka 2026. godine gotovo u potpunosti popunjeni, a Gospodskom ulicom u gradu na Vrbasu šeta "rijeka" ljudi.
U užem gradskom centru je i velika saobraćajna gužva, pa se nestrpljivim vozačima preporučuje šetnja na zimskom suncu.
Banjaluka će večeras dočekati Novu godinu uz nastup Nataše Bekvalac, dok će druge novogodišnje noći publiku zabavljati Aco Pejović.
