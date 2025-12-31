Logo
Large banner

Novogodišnja groznica trese Banjaluku: Gužva u saobraćaju, prepuna Gospodska

31.12.2025

13:26

Komentari:

0
Новогодишња грозница тресе Бањалуку: Гужва у саобраћају, препуна Господска
Foto: Srna

Novogodišnja groznica trese Banjaluku, u kojoj su smještajni kapaciteti uoči dočeka 2026. godine gotovo u potpunosti popunjeni, a Gospodskom ulicom u gradu na Vrbasu šeta "rijeka" ljudi.

Новогодишња грозница тресе Бањалуку
Novogodišnja groznica trese Banjaluku

U užem gradskom centru je i velika saobraćajna gužva, pa se nestrpljivim vozačima preporučuje šetnja na zimskom suncu.

Гужва у саобраћају у Бањалуци
Gužva u saobraćaju u Banjaluci

Banjaluka će večeras dočekati Novu godinu uz nastup Nataše Bekvalac, dok će druge novogodišnje noći publiku zabavljati Aco Pejović.

Podijeli:

Tagovi:

Banjaluka

Nova godina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ако Нову годину славите код куће, ево шта можете припремити

Savjeti

Ako Novu godinu slavite kod kuće, evo šta možete pripremiti

1 h

0
Легендарни Роберто Карлос хитно оперисан

Fudbal

Legendarni Roberto Karlos hitno operisan

1 h

0
Туча насред улице: Свађа у саобраћају прерасла у физички обрачун

Srbija

Tuča nasred ulice: Svađa u saobraćaju prerasla u fizički obračun

2 h

0
Oстаје ли Јокић без МВП награде?

Svijet

Ostaje li Jokić bez MVP nagrade?

2 h

0

Više iz rubrike

Возачи опрез: Од сутра у Бањалуци "слика" још један радар

Banja Luka

Vozači oprez: Od sutra u Banjaluci "slika" još jedan radar

5 h

0
У Бањалуци измјене у реду вожње јавног превоза

Banja Luka

U Banjaluci izmjene u redu vožnje javnog prevoza

7 h

0
Нездрав ваздух у Бањалуци

Banja Luka

Nezdrav vazduh u Banjaluci

20 h

0
Смјене у бањалучком СДС-у, доводе се подобни људи Драшку Станивуковићу?

Banja Luka

Smjene u banjalučkom SDS-u, dovode se podobni ljudi Drašku Stanivukoviću?

21 h

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

11

Sujevjerja koja se vezuju za početak godine: Ove stvari ne bi trebalo raditi 1. januara

14

54

Paljanski SNSD poručio Kojiću: Nikad se ne pljuje u tanjir iz kojeg se jelo

14

47

Ovo je bila najsmrtonosnija godina za novinare u istoriji

14

44

Novogodišnja poruka Medvedeva: Pobjeda Rusije je blizu

14

39

Gol kakav Ronaldo nije dao nikada prije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner