Novogodišnja groznica trese Banjaluku: Gužva u saobraćaju, prepuna Gospodska

Novogodišnja groznica trese Banjaluku, u kojoj su smještajni kapaciteti uoči dočeka 2026. godine gotovo u potpunosti popunjeni, a Gospodskom ulicom u gradu na Vrbasu šeta "rijeka" ljudi.

Novogodišnja groznica trese Banjaluku

U užem gradskom centru je i velika saobraćajna gužva, pa se nestrpljivim vozačima preporučuje šetnja na zimskom suncu.

Gužva u saobraćaju u Banjaluci

Banjaluka će večeras dočekati Novu godinu uz nastup Nataše Bekvalac, dok će druge novogodišnje noći publiku zabavljati Aco Pejović.