Logo
Large banner

Starac uhvaćen sa kokainom, tvrdi da se preporodio: Koristim to za zdravlje

Izvor:

Dnevnik.hr

12.01.2026

17:29

Komentari:

0
Старац ухваћен са кокаином, тврди да се препородио: Користим то за здравље
Foto: Pixabay/planet_fox

Osamdesetogodišnji muškarac iz Splita, koji je nedavno uhvaćen s 11 paketića kokaina, sada je u kućnom.

Sumnjiči se i za prodaju jednog paketića droge.

Muškarac tvrdi da drogu koristi “za zdravlje” te da se od toga preporodio, piše Dalmatinski portal.

Маја Маријана

Scena

Pjevačica od hobija napravila privatni biznis

Zbog mogućeg ponavljanja kaznenog djela, ne smije napuštati svoj dom sljedećih mjesec dana, a budući da živi sam, komšija će mu donositi hranu i potrepštine, prenosi Dnevnik.hr.

Podijeli:

Tagovi:

kokain

djed

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пјевачица од хобија направила приватни бизнис

Scena

Pjevačica od hobija napravila privatni biznis

2 h

0
Старац броји паре

Region

Lažni policajci iz BiH odnijeli 171.000 evra: Staricu uvjerili da je banka potkrada

2 h

0
Испробајте руски трик за гријање ногу: Стварно помаже

Savjeti

Isprobajte ruski trik za grijanje nogu: Stvarno pomaže

3 h

0
Митрополит Хризостом Божићна бесједа

BiH

Mitropolit Hrizostom: Cerićeve ideje podsjećaju na ideologiju NDH

3 h

0

Više iz rubrike

Старац броји паре

Region

Lažni policajci iz BiH odnijeli 171.000 evra: Staricu uvjerili da je banka potkrada

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Pronađeno tijelo žene u porodičnoj kući, sumnja se na jedno

5 h

0
Оптужница против 53 лица због утаје пореза, оштетили буџет за готово два милиона евра

Region

Optužnica protiv 53 lica zbog utaje poreza, oštetili budžet za gotovo dva miliona evra

9 h

0
Милановић уочи доласка Рутеа: Није јасно у чије име он говори

Region

Milanović uoči dolaska Rutea: Nije jasno u čije ime on govori

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

11

Ovo je najbolji izbor drveta za ogrijev, drži toplotu i gori sporo

20

02

Ubio kćerku zbog TikToka, majka otkrila kroz kakav su pakao prošli

20

00

Minus i led okovali Srpsku i region; U Srbiji vanredna situacija u deset opština

19

52

Stejt department poništio više od 100.000 viza

19

43

Zimska idila izazvala mnogobrojne probleme u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner