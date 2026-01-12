Starac uhvaćen sa kokainom, tvrdi da se preporodio: Koristim to za zdravlje

Osamdesetogodišnji muškarac iz Splita, koji je nedavno uhvaćen s 11 paketića kokaina, sada je u kućnom.

Sumnjiči se i za prodaju jednog paketića droge.

Muškarac tvrdi da drogu koristi “za zdravlje” te da se od toga preporodio, piše Dalmatinski portal.

Zbog mogućeg ponavljanja kaznenog djela, ne smije napuštati svoj dom sljedećih mjesec dana, a budući da živi sam, komšija će mu donositi hranu i potrepštine, prenosi Dnevnik.hr.