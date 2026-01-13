Logo
Cvijanović: Sud zabranjuje da se zajedničkim nazivaju institucije u kojima rade tri naroda

13.01.2026

19:12

Цвијановић: Суд забрањује да се заједничким називају институције у којима раде три народа
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je danas da je BiH "najekstremniji primjer izgradnje države/nacije, u kojem neizabrani strani birokrata donosi zakone umjesto domaćeg parlamenta, a Ustavni sud zabranjuje da zoveš zajedničkim institucije u kojima rade Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali građani".

"OMG. Zamisli sud koji zabranjuje da institucije zoveš zajedničkim, što znači da pripadaju svima, i to još radiš u višenacionalnoj, multietničkoj zajednici kakva je BiH. Tako izgleda "zajednički" život u BiH, koja je najekstremniji primjer izgradnje države/nacije, u kojem neizabrani strani birokrata donosi zakone umjesto domaćeg parlamenta, a Ustavni sud zabranjuje da zoveš zajedničkim institucije u kojima rade Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali građani", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks, reagujući na navode federalnih medija da svjesno krše odredbe Ustavnog suda BiH time što institucije na nivou BiH naziva zajedničkim institucijama.

Ona kaže da u Sarajevu još pozivaju tužilaštvo da na to reaguje.

"Ima još bezbroj primjera ovog šizofrenog ambijenta", navela je Cvijanovićeva.

