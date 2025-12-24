Logo
Viktorija Bekam otkrila kako se osjeća nakon što ju je sin "ujeo za srce"

Izvor:

Agencije

24.12.2025

12:43

Komentari:

0
Foto: Tanjug/Andrew Matthews/Pool Photo via AP

Viktorija Bekam prekinula je ćutanje nakon navoda da je njen najstariji sin Bruklin Bekam blokirao cijelu porodicu na Instagramu, potez koji je, čini se, dodatno produbio već postojeće porodične tenzije.

Modna dizajnerka ovih dana pokazuje vedar duh, dijeleći seriju opuštenih snimaka iz kancelarija svog brenda. Na objavama se vidi kako nazdravlja sa saradnicima, uz šale na sopstveni račun, svega nekoliko dana pred Božić.

Ovaj vedar nastup uslijedio je nakon burnog vikenda, tokom kog su se pojavile tvrdnje da su Viktorija i njen suprug Dejvid Bekam otpratili Bruklina sa društvenih mreža.

Međutim, spekulacije je brzo demantovao Bruklinov mlađi brat Kruz, koji je javno objasnio šta se zapravo dogodilo.

"Moji mama i tata nikada ne bi otpratili svog sina. Probudili su se i shvatili da su blokirani. Kao i ja", napisao je Kruz.

Телефони

Nauka i tehnologija

Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

Ovaj iznenadni potez šokirao je fanove i otvorio brojna pitanja o razlozima porodičnog nesporazuma. Ipak, Viktorija je očigledno odlučila da ne dozvoli da drama zasjeni prazničnu atmosferu.

Na jednom snimku veselo nazdravlja svom timu, uz komentar:

"Živjeli meni! Dosta o meni – šta vi mislite o meni?"

Na drugom snimku vidi se kako sjedi za prazničnim stolom, sa šnalama u kosi, dok se šali da ju je nedavni Netfliks dokumentarac naučio jednoj važnoj stvari, da najbolje izgleda "u prostoriji punoj svjetla".

Profesionalno svjetlo kamere obasjavalo ju je dok je snimala sadržaj za svoj brend, pokazujući posvećenost poslu i u privatno izazovnim trenucima.

Uz objavu, Viktorija je napisala:

"Težak je posao biti ja, ali neko mora! Malo neobjavljenih snimaka iz serijala Creative Director za @victoriabeckhambeauty. Srećni praznici svima!"

Horoskop

Zanimljivosti

Astrolozi otkrivaju u koja tri znaka se rađaju najzlobniji ljudi

Vrijeme objave nije prošlo nezapaženo, a fanovi su u komentarima pokušavali da protumače skrivene poruke, dok se porodične tenzije Bekamovih odvijaju pred očima javnosti.

Bruklin, koji danas živi u SAD sa suprugom Nikolom Pelc Bekam, još se nije oglasio povodom navoda o blokiranju, pa razlozi ovog poteza ostaju nepoznati.

