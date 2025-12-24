Hanka Paldum potresnim riječima se oprostila od harmonikaša: Bio si moja desna ruka

Pjevačica Hanka Paldum potresnim riječima se oprostila od svog dugogodišnjeg saradnika Samira Hodžića.

Podsjećamo, Samir Hodžić je prije par dana poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Višegrada.

Hodžić je bio poznati harmonikaš i jedan od najcjenjenijih muzičara, a u narodu je bio poznat kao "prva harmonika Višegrada", ali i jedan od najboljih instrumentalista u Bosni i Hercegovini.

Njen status na Fejsbuku prenosimo u cjelosti:

Vijest da nas je zauvijek napustio naš dragi Samir Hodžić pogodila me kao grom iz vedra neba.

Dan nakon sretnih trenutaka koje smo dijelili na koncertu u Novoj Gradiški, kada je svojom harmonikom, kao i uvijek, plijenio pažnju i atmosferu dovodio do usijanja, u moje srce sručila se preteška tuga.

Dragi moj Samčo,

tvojim odlaskom otišao je i dio mene, dio mog srca, emocije i moje snage.

Bio si vanserijski u svakom pogledu. Bio si više od harmonikaša – bio si duša mog benda, pokretačka energija, oslonac, prijatelj i brat.

Uz beskrajno povjerenje bio si moja desna ruka skoro 30 godina.

S tobom sam dijelila note radosti, tišine i umora. Svaka pjesma je s tobom imala smisao.

Teško je prihvatiti da tvoje harmonike više nema pored mene, da tvoja energija više ne pokreće sve oko nas.

Ostala je praznina koju je nemoguće ispuniti.

Najveća bol ostala je tvojoj supruzi Amrici, tvojoj dobroj vili, s kojom si dijelio život, ljubav i sve njegove terete, kao i vašim sinovima Amaru i Naseru.

Posebna bol i tuga ostala je i tvojim sestrama, kojima si bio oslonac, ponos i zaštita, baš onakav kakav si bio svima nama – plemenit, snažan i srce puno ljubavi.

Znam da je njima najteže i da ne postoje riječi koje mogu ublažiti ovu bol niti nadomjestiti ovu prazninu.

Znajte da nisam i nikada neću biti daleko od vas – uvijek ću biti uz vas.

Dobri naš Samire, hvala ti za sve godine odanosti, dobrote i ljubavi prema muzici.

Zauvijek ćeš živjeti u svakoj pjesmi koju otpjevam i u svakom tonu koji zazvuči.

Neka tvojoj dobroj i plemenitoj duši Svemilosni Bog podari dženetske ljepote, a nama snagu da izdržimo ovu bol.

Nikada nećeš biti zaboravljen.

Tvoja hadžnica, kako si me od milja zvao.