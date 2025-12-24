Logo
Астролози откривају у која три знака се рађају најзлобнији људи

Индекс

24.12.2025

horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Неки људи знају врло вјешто користити туђе слабости како би остварили властите циљеве или задржали контролу над ситуацијом. Такво понашање често долази до изражаја у односима, сукобима и такмичарским окружењима.

Астрологија нам открива да одређени знакови имају израженију склоност хладном, прорачунатом или осветољубивом понашању.

Према хороскопу, ове особине најчешће се повезују с људима рођенима у сљедећа три знака.

1. Шкорпија

Људи рођени у знаку Шкорпије познати су по интензивним емоцијама и снажној потреби за контролом. Када се осјећају повријеђено или издано, ријетко заборављају и још ријеђе опраштају. Њихова злобност често није отворена, већ тиха и дугорочна, с јасном намјером да се равнотежа моћи врати у њихову корист. Склони су емоционалном притиску и манипулацији како би задржали предност у односима. Управо та комбинација страсти и освете чини их посебно опаснима када одлуче узвратити.

2. Јарац

Јарчеви д‌јелују хладно и суздржано, али иза те вањштине често се крије врло прорачунат приступ људима. Када процијене да им неко стоји на путу, могу постати изузетно немилосрдни. Њихова злобност произлази из амбиције и потребе за контролом ситуације, а не из импулса. Склони су користити ауторитет, дистанцу и тишину као облик казне. Иако ријетко д‌јелују емоционално, њихове одлуке могу имати дугорочне и болне посљедице за друге.

3. Близанци

Људи рођени у знаку Близанаца могу бити шармантни и комуникативни, али и изнимно дволични. Њихова злобност често се показује кроз ријечи, трачеве и вјешто окретање прича у властиту корист. Брзо мијењају ставове, што им омогућује да се извуку из неугодних ситуација док други сносе посљедице. Склони су игрању на више страна истовремено, без осјећаја кривице. Када одлуче бити злонамјерни, то чине кроз манипулацију информацијама, а не отворени сукоб, преноси Индекс.

Хороскоп

астрологија

