Banjalučka policija uhapsila četvoro za kojima su raspisane potrage

Stevan Lulić

22.12.2025

12:55

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su tokom vikenda četiri osobe za kojima su raspisane potrage.

Iz policije navode da je među uhapšenima Dobojlija B.P. iz Doboja za kojim je potraga raspisana zbog sumnje da je počinilo krivično djelo "Obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti".

Takođe, uhapšen je i Banjalučanin R.P. iz Banjaluke zbog da je počinilo krivično djelo "Teška tjelesna povreda".

"Lica su nakon lišenja slobode predata nadležnim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske", kažu u PU Banjaluka.

Još dvojica Banjalučana R.M. i M.V. uhapšeni su jer je po naredbi Osnovnog suda u ovom gradu za njima raspisana centralna potjernica.

"Navedena lica su predata službenicima Okružnog centra Sudske policije Banjaluka", kažu u PU Banjaluka.

hapšenje

Banjaluka

Policija

