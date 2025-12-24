Ponovo na izbore na koje niko nije htio ni prije mjesec dana

Prijedor, Laktaši, Banjaluka, Doboj, Stanari, Lopare, Ugljevik, Osmaci, Zvornik, Vlasenica, Bratunac, Nevesinje, Gacko, Rudo, Bileća, Milići, Brčko... spremite se! Izvjesno je da stižu nove biračke kutije na kojim ćete glasati na izborima na kojim vrlo vjerovatno niste htjeli glasati ni prije mjesec dana.

Centralna izborna komisija je brojala i brojala, i brojala ponovo, i preispitivala, i otvarala vreće, i analizirala, i odugovlačila, i zaprimala prigovor po prigovor uglavnom trenutnih izbornih gubitnika, hranila javnost narativom pokradenih izbora... Dali su sve od sebe i konačno uspjeli nekako da navuku priču do poništavanja izbora.

"Mi smo analizom svih ovih analiza ustanovili da može imati uticaja na rezultat i sama činjenica da je, prema nalazu vještaka, izvršena manipulacija, da je samo na jednom biračkom mjestu 58 lica izašlo bez važećeg identifikacionog dokumenta navode na sumnju da su se dešavala izborne prevare", rekao je Jovan Kalaba, član CIK-a.

Analiza svih analiza pokazala je da o dokazima, brojevima, slučajevima, nepravilnostima nema saglasnosti u CIK-u. Negdje nije pronađen zapisnik, negdje je pronađen po neki očigledno falsifikovan potpis, drugdje je sve na pretpostavkama, na mnogim mjestima se građani – gle čuda! - nisu potpisali kao na ličnoj karti, na mnogim su glasali bez važećeg dokumenta, trpalo se u vreće i vadilo iz vreća. Bilo je svega. Ali, sedam članova Centralne izborne komisije ni nakon 30 dana od izbora nije uspjelo da dođe do jedinstvenih brojeva i stava. Ali, nije se moglo više čekati. Pritisak da se izbori ponište bio je, izgleda, prejak.

"Mi smo sad selektirali nekih devet izbornih jedinica. Ja jednostavno smatram da je to vrlo selektivno. Mi smo ovu istragu mogli provesti do kraja i na njoj bazirati dokaze", kaže Irena Hadžiabdić, član Centralne izborne komisije BiH.

Protiv je, osim Irene Hadžiabdić, glasao i Vlado Rogić. On je telefonom održao predavanje kolegama i javnosti kojim je demaskirao cijeli izborni proces, sve u vezi s njim i oko njega – ali, čini se, i sve prije izbornog procesa, a i poslije njega.

"Utvrđivanje neregularnosti izbora i odgovornosti je apsolutno potrebno, ali ono mora biti jednako za sve. To u postupanju CIK ovaj put nije bio slučaj, jer su otvarana biračka mjesta samo u izbornim jedinicama gdje je pobijedio ili imao više glasova samo prvoplasirani kandidat, dok su biračka mjesta i izborne jedinice gdje je bio drugoplasirani kandidat ostale nesporne, kao da tamo nisu se događale nikakve neregularnosti i to je dovelo do nejednakog pravnog postupanja CIK-a BiH. Što se tiče grafološkog vještačenja, svi mi znamo da je vrlo mali broj osoba u BiH koje se isto potpisuju kao na osobnim dokumentima. Stoga, kada bi se grafološko vještačenje provelo i na drugim biračkim mjestima u cijeloj BiH, imali bismo iste i jako slične pojave kao na biračkim mjestima koja su vještačena", rekao je Vlado Rogić, član CIK-a.

Zamalo do prođe ispod radara, ali nije. CIK-ovo postupanje, čak i prije Vlade Rogića, potpuno je ogolio Ahmet Šantić. On je na sjednici otkrio da je CIK danas zaprimio mišljenje Apelacionog odjeljenja Suda BiH koji je na prigovor o glasanju bez validnih dokumenata konstatovao da nema elemenata da se odobri ponovno brojanje na nekim od spornih biračkih mjesta. U nastavku odluke – eureka! Upravo je Sud BiH posavjetovao poništenje izbora.

"Međutim, ono što mi daje neku vrstu satisfakcije – nije satisfakcije, da smo možda ipak i pravilno donijeli odluku jeste da... Sud dalje nastavlja u svojoj odluci da navedene izborne nepravilnosti i manipulacije, znači vraćam se na ove neuredne dokumente, mogu se otkloniti poništenjem izbora na biračkim mjestima na kojim su utvrđene nepravilnosti prije donošenja odluke o potvrđivanju rezultata izbora. Upravo danas mi to radimo", rekao je Šantić.

CIK je imao zakonsku obavezu da potvrdi i objavi rezultate izbora do 13. decembra, ali u slučaju svega što rade nije žurba. Ohrabrio ih je na to i Željko Bakalar. Mogu, izgleda, otvarati, brojati, vještačiti, poništavati i ponavljati – otprilike do zauvijek.

"Mi možemo i produžiti u nekim slučajevima rok još dodatnih 15 dana. Po pravilniku o provedbi izbora, u slučaju, pogotovo poništenja i provedbe novih izbora, ponovljenih izbora, teku novi rokovi. Tako da apsolutno nismo ograničeni na nikakav način potvrđivanjem rezultata izbora", kaže Željko Bakalar, član CIK-a.

Odugovlačenje procesa potvrđivanja izbornih rezultata maskirano je bespoštednim naporima CIK-a – koji, uzgred budi rečeno, već petneasti put hitno zasjeda od izbora - da predsjednik Republike Srpske bude izabran na pošten i besprijekoran način. Pa, sad je na izbor - ko vjeruje u to. Dalja procedura je takva da stranke mogu da se žale na odluku o poništenju izbora, a onda će CIK još malo vanredno da zasjeda i da donosi rješenja po žalbama. Kome se ne svide, žaliće se na drugim nivoima. Kad se žalbe raspetljaju i završe, CIK ima rokove za raspisivanje ponovljenih izbora. Poslije toga bi mogao da bira nove biračke odbore, jer su im se ovi koje su sad izabrali pokazali kao nepouzdani. Trebaće štampati i nove biračke spiskove, možda i listiće, jer ne zna se ima li dovoljno materijala. Zna se da će im sasvim sigurno trebati još para. Poslije toga će ponovljeni izbori, pa opet brojanje, prigovori, žalbe, sjednice. Imajući u vidu sposobnost CIK-a, koji radi punom parom i ništa ne stiže, možda rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske održanih 23. novembra dobijemo nekad kad budemo glasali na redovnim izborima izborima za predsjednika u oktobru 2026. godine.