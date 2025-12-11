Logo
Large banner

Novi saobraćajni se počeo koristiti u Evropi - donosi kazne i do 200 evra, a evo šta tačno znači

11.12.2025

09:40

Komentari:

0
Нови саобраћајни се почео користити у Европи - доноси казне и до 200 евра, а ево шта тачно значи
Foto: Pixabay

Evropa uvodi novi saobraćajni znak sa bijelim dijamantom.

Vozačima se savjetuje da poštuju novi znak kako bi izbjegli kazne od 135 evra u Francuskoj i 200 evra u Španiji.

Evropa mijenja saobraćajna pravila, a novi znakovi i propisi mogli bi vozačima donijeti neočekivane kazne. U Francuskoj je nedavno uveden plavi znak sa bijelim dijamantom, čije nepoštovanje može donijeti kaznu od 135 evra, dok je za isti prekršaj u Španiji predviđena kazna od 200 evra.

Ovaj znak označava traku rezervisanu za određene učesnike u saobraćaju, i u Francuskoj je već postavljen u gradovima poput Liona, Grenobla i Strazbura. U narednom periodu očekuje se njegovo uvođenje širom cijele zemlje.

Пензионери

Društvo

Moguća čak i obustava: Šta ako ne podignete ček od penzije

Ova traka je namijenjena vozilima sa najmanje dva putnika, vozilima sa naljepnicom za nultu emisiju, taksijima bez putnika i javnom prevozu. Cilj je smanjiti gužve i omogućiti brži protok saobraćaja.

Kada i gdje važi posebna traka?

Posebna traka često se nalazi na lijevoj strani autoputa i koristi se u cilju izbjegavanja zastoja na izlazima. U nekim slučajevima, ove trake su rezervisane samo u određenim vremenskim intervalima, što je označeno osvijetljenim znakom ili novim plavim znakom sa dijamantom.

Šta je cilj novih propisa?

Primarni cilj ovog pravila je smanjenje ekološkog uticaja saobraćaja. Promovisanjem grupne vožnje i smanjenjem broja vozila na putevima, očekuje se smanjenje zagađenja i efikasnije korišćenje saobraćajne infrastrukture.

Za vozače, ovo znači pažljivije praćenje znakova i poštovanje novih pravila kako bi se izbjegle visoke kazne i doprinosilo održivijem saobraćajnom sistemu, piše Blic.rs.

Podijeli:

Tagovi:

znakovi

saobraćaj

Evropa

kazne

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Задавио Кристину, па је самљео у блендеру: Муж оптужен за монструозно убиство

Svijet

Zadavio Kristinu, pa je samljeo u blenderu: Muž optužen za monstruozno ubistvo

1 h

0
Ријетко морско биће испливало у Шкотској

Svijet

Rijetko morsko biće isplivalo u Škotskoj

1 h

0
Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Svijet

Trampov plan predviđa američka ulaganja u Rusiju

1 h

0
Вирус се брзо шири: Проглашено ванредно стање

Svijet

Virus se brzo širi: Proglašeno vanredno stanje

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

05

Sarajlija uhapšen zbog sumnje da je uz prijetnju pištoljem počinio više krađa

10

00

Prvi snimci horora na Savi, mrtve izvlače iz rijeke: Držali su se za splav

09

57

Vozač iz Doboja uhapšen zbog prijetnji policajcu

09

55

Vipotnik: Hrvatska da poštuje međunarodne konvencije i status članice EU

09

55

Otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner