Ova nepoznata pojava u dubinama zaledila je naučnike

Vrsta morskih ježeva koja je značajna za ekosistem nalazi se gotovo na ivici izumiranja zbog pojave nepoznate bolesti na Kanarskim ostrvima, pokazala je najnovija studija.

Neke od kolonija ovih ježeva već su potpuno nestale, prenosi danas Gardijan.

Ugrožena vrsta poznata je kao Diadema africanum, a usljed pandemije nepoznate bolesti, od 2021. na ostrvu Tenerife populacija ovih morskih ježeva je smanjena za 99,7 odsto, dok je na ostrvima arhipelaga Madeira došlo do smanjenja od 90 procenata, navodi se u studiji.

Istovremeno, masovna uginuća ove vrste ježeva su zabilježena i u Crvenom moru, Mediteranu, Karibima i zapadnom dijelu Indijskog okeana.

Svijet Ruska vojska oslobodila Seversk!

Autor studije, istraživač sa Univerziteta La Laguna, Ivan Kano, izjavio je da su nalazi veoma zabrinjavajući.

"Ono što smo vidjeli od 2021. je zaista vrlo zabrinjavajuće pošto se radi o nestanku nekoliko vrsta u veoma kratkom periodu", ukazao je on.

Naučnici ne znaju šta je tačno izazvalo ovu pandemiju, ali njeno širenje, prema riječima Kanoa, vjerovatno ima veze sa ljudima.

Neke od teorija o ovoj bolesti i njenim transmisijama uključuju kretanje brodova i promjene morskih struja, kao i poremećaj aktivnosti talasa, navodi list.

(informer)

