Брчко: Рањен мушкарац, осумњичени ухапшен

Извор:

Кликс

14.12.2025

19:16

Policija Brčko distrikt
Фото: Printscreen/Youtube

У једном угоститељском објекту у мјесту Горњи Зовик, Брчко дистрикт, десила се пуцњава у којој је рањена једна особа.

Рањени мушкарац има тешке тјелесне повреде, а полиција је јутрос ухапсила осумњиченог, потврдила је портпаролка Полиције Брчко Дистрикта Џевида Хукичевић.

Полицији Брчко дистрикта је дана синоћ у 21:23 сати пријављено да је једно лице задобило повреде од ватреног оружја у једом угоститељском објекту у мјесту Горњи Зовик. Одмах након пријаве полицијски службеници су изашли на лице мјеста и предузели мјере и радње из своје надлежности.

Болница

Регион

Објављено у каквом је стању обољели од губе у Хрватској

"На лицу мјеста је под надзором дежурног тужиоца Тужилаштва Брчко дистрикта извршен увиђај, те је утврђен основ сумње да су почињена три кривична д‌јела "Тешка тјелесна повреда" из члана 169. у вези са чланом 28., затим кривично д‌јело "Изазивање опште опасности" из члана 317. Кривичног закона Брчко дистрикта, те кривично д‌јело ",Неовлаштена набавка, држање или продаја оружја или битних дијелова за оружје" из члана 65. Закона о оружју и муницији Брчко дистрикта БиХ", рекла је Хукичевић.

У нед‌јељу, у јутарњим сатима, ухапшена је особа осумњичена за пуцњаву, а Полиција Брчко дистрикта под надзором дежурног тужиоца Тужилаштва Брчко дистрикта предузима даље мјере и радње на утврђивању свих околности наведеног догађаја.

